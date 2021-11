Un cinema d’Olot va acollir ahir l’assemblea de delegats i delegades de CCOO de les empreses catalanes de la indústria càrnia per explicar-los en quina situació estan les negociacions amb la patronal del sector i preparar la vaga general. En total, més de 100.000 treballadors del sector de tot l’Estat estan cridats a participar en la vaga general convocada per CCOO i UGT el 25 i 26 de novembre i els dies feiners del pont de la Puríssima. Els sindicats insten la patronal a moure fitxa per reconduir la situació i evitar un conflicte «dur i històric». L’aturada té l’objectiu de defensar i millorar les condicions de feina i de sou del sector a través del conveni col·lectiu estatal, que fa mesos que es negocia sense «avenços».

«El que planteja la patronal a la taula de negociació és més precarietat: més hores de flexibilitat, que els nous contractes incloguin l’obligatorietat de treballar en cap de setmana o jornades de 10 hores», afirma el responsable estatal de negociació col·lectiva de CCOO d’Industria, Vicente Canet.

Des de les patronals del sector, FECIC (Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies) i ANAFRIC (Associació Empresarial Càrnia) recorden que el 18 de novembre hi ha prevista una nova reunió amb els sindicats per seguir avançant en la negociació i apunten, en declaracions al Diari de Girona, que els hi van enviar la setmana passada per escrit una nova proposta que «encara no han respost». Josep Collado, secretari general de FECIC, explica que proposen plantegen «un conveni de tres anys amb revisions al final de l’exercici i garantint l’IPC». Collado afegeix que la proposta està «dins la raonabilitat» pel que fa al context econòmic actual al sector. Per la seva banda, José Friguls, president d’ANAFRIC declara que respecta la vaga, però «no l’entén», ja que el conveni encara està en negociació: «El dia 18 veurem si podem salvar entre ambdues parts aquesta vaga o no». Ambdues patronals desmenteixen que hi hagi empreses amb «beneficis de rècord» i manifesten que n’hi ha que estan en «situacions complicades».