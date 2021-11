El despatx Casanovas Assessors Fiscals, ubicat al carrer Migdia de Girona, va rebre la setmana passada el premi al Reconeixement al Despatx Professional 2021 del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Una distinció que Martí Casanovas Lax, soci administrador de la companyia, valora molt positivament: «És un reconeixement a escala de Catalunya i ens fa il·lusió haver-lo rebut nosaltres, que som un despatx de Girona no tan gran com alguns de Barcelona que també formen part del Col·legi», declara. El despatx va ser fundat fa més de 60 anys per Martí́ Casanovas Ogue, pare de l’actual soci administrador de Casanovas Assessors Fiscals. Durant aquestes sis dècades ja són tres les generacions de la família Casanovas que han passat pel despatx, i actualment les tres filles de Casanovas Lax, la Laura, la Sílvia i la Montse, afronten la tercera generació de la companyia centrades en la creació d’àrees de serveis diferents a efectes de potenciar l’especialització i el seu creixement.

D’aquesta manera, des de la firma reconeixen la capacitat d’adaptació constant en conseqüència de les noves demandes del mercat, a les modificacions legislatives contínues i a la constant renovació tecnològica i social, «si no creixes vas endarrere», assegura Martí Casanovas. Amb tot, especifica que l’evolució tecnològica, sobretot empesa per la pandèmia de la Covid-19, ha disparat les consultes a través de videoconferències. En paral·lel a aquest fet, el soci fundador del despatx considera que aquesta evolució tecnològica va «una mica en contra» a la creació de noves sucursals.

Canvi de paradigma

L’activitat a les assessories fiscals, a diferència de molts altres sectors, no s’ha vist afectada per la pandèmia de la Covid-19: «A conseqüència dels problemes que han patit les empreses hem notat un boom de feina al nostre despatx», informen. En general, especifiquen que estan contents amb la situació actual del despatx i apunten a una «progressió positiva» de creixement. Amb tot, recorden els mesos de pandèmia amb cert regust amarg, ja que van haver de lidiar amb la «inseguretat jurídica» dels clients, «creada per l’allau d’informació confosa que hi havia», explica Laura Casanovas, advocada i economista del despatx.

Ara, asseguren que els problemes derivats per la pandèmia de la Covid-19 s’estan «estabilitzant» i que el sector industrial és els que «va més bé», mentre que al sector dels serveis, sobretot en el turisme, encara en queden rastres. Les preocupacions de les empreses s’enfoquen als increments del preu de l’energia i la falta de subministraments de matèries primeres.

Segons considera el soci fundador de l’assessoria, aquesta problemàtica comportarà un «canvi de paradigma» en el funcionament de l’externalització i la subcontractació. Per aixó preveu que molts productes es tornaran a fabricar aquí i es produirà un canvi en l’estructura productiva del mercat econòmic. Tanmateix l’encariment de tots aquests factors apunten, segons asseguren, a una certa inflació que acabarà afectant el consumidor final causant un encariment de preus.

El perfil del client de Casanovas Assessors Fiscals són sobretot empreses, entre elles la gran majoria són industrials i familiars -vinculat amb les particularitats del territori gironí, on abunden aquest tipus d’empreses-. Tot i això també compten amb el Col·legi de Farmacèutics com a clients, fundacions i directius o socis vinculats a les empreses.