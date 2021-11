Mai havia existit tanta coincidència en el fet que els fons europeus obren una gran oportunitat per generar creixement, a la vegada que permetran fer una clara aposta per l’eficiència energètica. L’oportunitat és històrica com ho és també el fet que ens trobem en un moment on la societat cada cop està més interessada en la transformació energètica, un fet que afecta tant a petites com grans empreses. El nivell de conscienciació per encarar el futur de manera sostenible és elevat, però també hi ha un cert grau de preocupació per l’elevat preu de l’energia. Prendre consciència és fonamental, com també ho és el compromís per tirar endavant una eficiència energètica que revertirà també en benefici per a les mateixes empreses.

Aquestes van ser algunes de les conclusions extretes de la trobada organitzada per BBVA i Diari de Girona sota el títol «Fons europeus, eficiència energètica i recuperació empresarial». El subdirector de Diari de Girona, Oriol Puig va ser l’encarregat de dirigir el debat i les intervencions dels ponents i durant la seva introducció va destacar que el binomi rendibilitat versus sostenibilitat «no és excloent i les oportunitats que s’obren amb l’arribada dels fons europeus han de ser aprofitades per les empreses i institucions. Estem davant una gran oportunitat de sobreviure i créixer en els nostres negocis». Així mateix, va ressaltar que la sostenibilitat empresarial «pot ser un avantatge competitiu» i per aquest motiu la voluntat de la trobada era que servís «com a element de conscienciació però també com a guia útil, orientant als responsables de les empreses sobre els passos a seguir».

Per fer-ho, la jornada va comptar amb la participació d’un equip d’excepció integrat per: Iñigo de Basterrechea, Director de Xarxa de Banca d’Empreses de BBVA; Sílvia Nuevo Alsina, Directora Comercial d’Ateinsa; Joan Josep Escobar de l’Institut Català d’Energia de la Generalitat i Martí Sanz, tècnic en Energies Renovables a Calygas. El representant de BBVA va afirmar que la sostenibilitat no «és una moda, ho podia ser fa uns anys com un tema d’imatge» i va recordar que abans alguns empresaris «ens miraven de forma rara, pensaven que era pura imatge, pur màrqueting, Això passava el 2018. Tres anys després aquest pensament ja suposa una minoria».

Basterrechea va considerar que ara la sostenibilitat «ja no es veu com una moda», i va apuntar que fins i tot s’ha demostrat que amb les tecnologies d’eficiència fins i tot és rendible per a les empreses. Les oportunitats i la rendibilitat que poden beneficiar a les empreses adaptant-se als nous temps de sostenibilitat es resumeixen, en opinió de Basterrechea en uns punts claus: accés a importants ajudes, captació de nous clients, formar part d’una cadena de valor amb grans marques, reduir costos, millor accés al finançament amb millors condicions i crear una millor imatge de marca. El ventall d’oportunitats són moltes i ara només cal activar tots els mecanismes per posar-los en marxa. I si a més, es pot disposar d’una ajuda o subvenció el benefici és màxim.

«Les empreses no seran competitives en el futur si no avancen en sostenibilitat»

Joan Josep Escobar de l’Institut Català de l’Energia de la Generalitat va reforçar l’argument que la sostenibilitat no és oposada a la competitivitat. «Al contrari, les empreses no seran competitives en el futur si no avancen en la sostenibilitat. Davant l’escenari de l’increment del preu de l’energia les empreses han de buscar mecanismes per ser sostenibles». Sobre el marc de subvencions, Escobar va ressaltar que és «excepcional» i no es tornarà a veure en molts anys. Per aquesta raó, la Generalitat ha reforçat els mecanismes de difusió per donar a conèixer les convocatòries i com acollir-s’hi.

La crisi de la Covid-19 ha permès canalitzar de manera ràpida les ajudes urgents. Però passarà el mateix amb aquestes noves subvencions europees? Una pregunta que preocupa al sector empresarial. Des de la Generalitat s’assegura que s’intentarà i a la vegada garantir que les ajudes s’utilitzin de forma correcta. «Cal ser molt curosos i rigorosos amb la utilització dels recursos i subvencions públiques» i a la vegada tramitar-les amb rapidesa agilitat per guanyar simplificació, va defensar Escobar.

Martí Sanz, responsable d’Energies Renovables de l’empresa Calygas va respondre quins són els obstacles que es troben les empreses per afrontar la transició ecològica. I ho va tenir molt clar: «S’ha de tenir present la manera tan ràpida com evoluciona el mercat. S’ha de tenir clar quines propietats té cada marca i la solució que ofereix. Cal també conscienciar als clients de la instal·lació solar fotovoltaica que tenen. S’ha de trobar una instal·lació adequada al seu consum. I lligar-ho a la producció». Amb aquesta premissa es pot assegurar una bona actuació en tots els sentits.

L’escenari actual i el del futur indica que hi haurà uns preus altíssims del mercat de l’energia. Ja està passant en l’actualitat i tot augura que se seguirà a l’alça. Per això, les inversions en renovables són més atractives perquè es poden lligar a subvencions molt interessants. «L’empresari és intel·ligent, i si pot acollir-se a una subvenció per fer la transició energètica llavors és rendible», va afirmar en aquest sentit Basterrechea.

Per Silvia Nuevo Alsina, director comercial d’Ateinsa que treballa en col·laboració amb el BBVA, la gent s’està conscienciant en què cal posar plaques fotovoltaiques. «Les empreses s’han d’informar de les ajudes» que es donen des de l’administració. Per això, és fonamental estar ben assessorat per arribar a participar en la línia d’ajudes i subvencions. No es pot deixar passar l’oportunitat històrica dels fons europeus i les dotacions econòmiques que acompanyen les subvencions.

L’assessorament a les empreses és clau per a acabar de convèncer als empresaris. BBVA té un sistema capaç de calcular de forma molt exacta la petjada de carboni que genera cada empresa. És el punt de partida per pensar posteriorment en les mesures que es poden prendre per anar reduint aquesta petjada i llavors entrar en una línia de subvenció i buscar el finançament adequat i també sostenible.

Una altra de les preocupacions que pot tenir un empresari a l’hora de decidir tirar endavant una instal·lació és la rapidesa en disposar-ne. Durant la sessió es va posar de manifest que en qüestió d’un mes es pot posar en marxa una instal·lació fotovoltaica. Hi ha molt interès en no perdre el temps i en les noves convocatòries.

Des de la Generalitat es va assegurar que hi ha convocatòries que ja estan en marxa com les d’ajudes a l’eficiència energètica, però n’hi haurà més. En concret, les ajudes per a les renovables elèctriques i tèrmiques. De fet, dins del mes de novembre hi haurà convocatòria per a renovables de producció elèctrica i un altre apartat referent a les renovables tèrmiques per a residencial i habitatge. Una bona notícia.

El finançament també ha de ser ràpid. Iñigo de Basterrechea va manifesta que «molts empresaris tenen finançament pactat amb nosaltres i el projecte aparcat a l’espera les ajudes perquè serà hiperrendible. La resposta és ràpida i s’està a l’espera que s’anunciïn les bases per acollir-s’hi». L’opinió generalitzada és que la convocatòria d’ajudes serà un èxit. Es creu que la demanda d’ajudes serà molt elevada. Cal que tots els sectors implicats ho tinguin tot a punt per a no deixar passar cap oportunitat.

Joan Josep Escobar va insistir en el fet que la «transformació és necessària. L’empresari no té per què saber d’energia i per tant s’ha d’assessorar amb un assessor energètic, sigui intern o extern». En aquesta mateixa línia va defensar la necessitat de fer «una auditoria energètica per identificar les mesures de millora i prioritzar-les. A més, a més de ser eficients, les empreses poden ser autogeneradores d’una part de l’energia que necessiten», el que representa un gran benefici. Igualment l’amortització és important i guanya un gran pes en la decisió final de tirar endavant un projecte per fomentar l’estalvi energètic. Primer de tot, cal analitzar quan és gasta en energia per exemple mensualment. És fonamental saber les xifres per llavors aplicar una solució que permeti un estalvi del 30 o el 40 per cent en la factura. L’empresari s’ha de conscienciar que els diners estalviats en la factura energètica els podrà destinar, per exemple, a fer altres inversions o en investigació i recerca. Tot plegat contribuirà al seu creixement.

Martí Sanz va posar sobre la taula un exemple molt clar. Una instal·lació fotovoltaica de les que actualment s’estan posant en marxa arreu del territori té uns 20 anys de vida útil. Si en 10 anys -o menys amb les ajudes anunciades- es pot garantir la seva amortització la garantia és enorme. I finalment, Silvia Nuevo Alsina va insistir en el fet que la prioritat és conscienciar a l’empresariat del canvi amb un objectiu final i comú: complir el pla de sostenibilitat de 2030.