Mai havia existit tanta coincidència en el fet que els fons europeus obren una gran oportunitat per generar creixement, a la vegada que permetran fer una clara aposta per l’eficiència energètica. L’oportunitat és històrica com ho és també el fet que ens trobem en un moment on la societat cada cop està més interessada en la transformació energètica, un fet que afecta tant a petites com grans empreses. El nivell de conscienciació per encarar el futur de manera sostenible és elevat, però també hi ha un cert grau de preocupació per l’elevat preu de l’energia. Prendre consciència és fonamental, com també ho és el compromís per tirar endavant una eficiència energètica que revertirà també en benefici per a les mateixes empreses.

Aquestes van ser algunes de les conclusions extretes de la trobada organitzada per BBVA i Diari de Girona sota el títol «Fons europeus, eficiència energètica i recuperació empresarial». El subdirector de Diari de Girona, Oriol Puig va ser l’encarregat de dirigir el debat i les intervencions dels ponents i durant la seva introducció va destacar que el binomi rendibilitat versus sostenibilitat «no és excloent i les oportunitats que s’obren amb l’arribada dels fons europeus han de ser aprofitades per les empreses i institucions. Estem davant una gran oportunitat de sobreviure i créixer en els nostres negocis». Així mateix, va ressaltar que la sostenibilitat empresarial «pot ser un avantatge competitiu» i per aquest motiu la voluntat de la trobada era que servís «com a element de conscienciació però també com a guia útil, orientant als responsables de les empreses sobre els passos a seguir».

Per fer-ho, la jornada va comptar amb la participació d’un equip d’excepció integrat per: Iñigo de Basterrechea, Director de Xarxa de Banca d’Empreses de BBVA; Sílvia Nuevo Alsina, Directora Comercial d’Ateinsa; Joan Josep Escobar de l’Institut Català d’Energia de la Generalitat i Martí Sanz, tècnic en Energies Renovables a Calygas.El representant de BBVA va afirmar que la sostenibilitat no «és una moda, ho podia ser fa uns anys com un tema d’imatge» i va recordar que abans alguns empresaris «ens miraven de forma rara, pensaven que era pura imatge, pur màrqueting, Això passava el 2018. Tres anys després aquest pensament ja suposa una minoria».

Basterrechea va considerar que ara la sostenibilitat «ja no es veu com una moda», i va apuntar que fins i tot s’ha demostrat que amb les tecnologies d’eficiència fins i tot és rendible per a les empreses. Les oportunitats i la rendibilitat que poden beneficiar a les empreses adaptant-se als nous temps de sostenibilitat es resumeixen, en opinió de Basterrechea en uns punts claus: accés a importants ajudes, captació de nous clients, formar part d’una cadena de valor amb grans marques, reduir costos, millor accés al finançament amb millors condicions i crear una millor imatge de marca. El ventall d’oportunitats són moltes i ara només cal activar tots els mecanismes per posar-los en marxa. I si a més, es pot disposar d’una ajuda o subvenció el benefici és màxim.