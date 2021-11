Viure a pagès i tenir-hi terres és actualment «un luxe per a molt poques persones». Així ho asseguren des de Masies x Viure, una iniciativa que, a través del micromecenatge, té l'objectiu de crear una aplicació web que ajudi a aquelles persones que vulguin viure a pagès a trobar-hi un habitatge i terres disponibles per poder treballar i treure’n benefici. Lou Rectoret, impulsor de la iniciativa, explica que el projecte neix com a resposta a un sistema «egoista, aïllat i caduc» que ens porta a «l’extenuació del planeta»: «Tenim els ecosistemes tocats de mort i això ens obliga a ser responsables i a forçar un canvi», declara. Per fer-ho aposten per una evolució cap a una «alternativa regenerativa», en aquest cas la recuperació d’espais rurals per rehabilitar-los de «manera conscient i respectuosa» i recuperar així el mercat immobiliari i el patrimoni rural. Consideren que recuperar els habitatges del món rural amb «gent conscient» és clau per una societat amb consonància amb la natura i que vulgui caminar cap a «models de societat més justos».

Tanmateix, des de Masies x Viure aposten per la creació de comunitats que facin aquests passos més fàcils. Aquesta aplicació, més enllà de ser el lloc on conèixer grups afins amb qui crear un projecte d'habitatge o treball, també funcionarà com a cercador per trobar un espai amb terres on viure i treballar. A més, des de l'aplicació també preveuen oferir un espai de professionals per trobar persones qualificades que puguin resoldre les necessitats que un projecte d’habitatge o treball pugui requerir, des d’una «mirada ecologista i humanista».

Recentment, Masies x Viure ha iniciat un micromecenatge a la PlataformaGoteo amb l'objectiu de reunir recursos suficients per poder llençar la primera versió de l'aplicació el 2022. Per rebre finançament ofereixen tallers, experiències i cistelles de productes ecològiques a Mas la Sala, una sortida etnobotànica amb Eixarcolant, samarretes, entre d’altres.