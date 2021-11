El coworking s’està consolidant a Espanya. Sense anar més lluny, entre el 2013 i el 2017 el nombre de metres quadrats contractats es va incrementar un 246% i s’estima que per al 2030 aquests espais de treball representaran el 30% del mercat d’oficines al país, amb una previsió d’inversions de més de 70 milions els propers anys, segons dades de Savills Aguirre Newman.

En aquest sentit, Espanya ja compta amb més de 800.000 metres quadrats d’espais de coworking, concentrats sobretot als nuclis urbans de Madrid i Barcelona, però que a poc a poc es va estenent a les principals ciutats com Alacant, València, Sevilla, Bilbao, Saragossa o Màlaga. «Ens hem convertit en el quart país del món més atractiu per treballar en coworking», destaca David Vega, CEO de Lexington.

Aquesta companyia, especialitzada en espais de treball flexibles, fa 40 anys i va ser l’encarregada de portar a Espanya aquest model americà cap al 1981, any en què va obrir el primer espai flexible al Passeig de la Castellana de Madrid.

«En aquella època, el nom més estès per a aquest tipus d’espais era el de centres de negocis, entès com una fórmula molt innovadora de comptar amb una oficina», explica Vega.

En concret, era utilitzat per companyies internacionals que desembarcaven a Espanya per obrir-se mercat, per la qual cosa es podria veure com una mena d’hotel per a empreses, ja que les companyies espanyoles seguien tenint el sentit de la propietat molt arrelat. «Ningú pensava que podria treballar compartint una oficina o l’equip de recepció amb altres entitats», assegura el conseller delegat.

Una oportunitat

No va ser fins a la crisi financera del 2008 quan aquest model de negoci va començar a agafar impuls a Espanya, sobretot entre freelance, pimes i startups, que van veure en aquest tipus d’espais una oportunitat per tenir el seu lloc on treballar.

«A diferència de llavors, els espais flex hem passat de ser una fórmula temporal a una solució definitiva», assenyala Vega, tot afegint que al llarg d’aquests 40 anys «el sector ha evolucionat, s’ha professionalitzat i consolidat com a alternativa amb garanties davant del lloguer tradicional».

I és que és una fórmula, segons Lexington, que ofereix diversos avantatges «únics» respecte els models de lloguer d’oficines tradicionals, entre els quals destaquen la possibilitat de creació de sinergies amb les empreses que comparteixen espai, la ubicació «premium», destaca Vega, al centre financer de les ciutats o la possibilitat de fer ús de les eines tecnològiques de les quals disposen els coworking.

A més, redueixen costos i riscos, ja que faciliten el pagament per ús i compten amb tarifes «tot inclòs», on les despeses d’implantació o obres, mobiliari i consums, entre d’altres, estan previstes, comenta l’expert, qui creu que és una de les opcions més segures per rendibilitzar l’emprenedoria i optimitzar els recursos de les companyies més consolidades.

Empreses de totes les mides

Així mateix, l’expert assegura que no només se’n poden beneficiar els autònoms, pimes o emprenedors, sinó que acullen la demanda de companyies de totes les mides. Sense anar més lluny, Lexington està especialitzada en clients corporatius. «Configurem entorns totalment personalitzats segons les necessitats de cada empresa», afegeix el CEO.

En aquest aspecte, Vega assegura que després de l’estiu han notat un gran creixement de la demanda i les sol·licituds s’han incrementat un 57% respecte el primer semestre de l’any. «Els sectors que més estan fent ús dels nostres espais de coworking són el tecnològic, consultoria, activitats financeres i serveis sanitaris», afegeix el conseller delegat de Lexington.