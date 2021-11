Segons la Interprofessional del Vi d’Espanya (OIVE), l’inici de la campanya vitivinícola 2021/2022 arriba amb bones expectatives, no tant per l’augment de producció sinó, davant l’aparent reactivació dels mercats que coincideix amb l’arribada d’una collita curta, amb caràcter general, a tot l’hemisferi nord.

Les dades de tancament de campanya 2020/2021 de l’Infovi amb l’evolució dels últims mesos, en els quals s’ha produït un creixement a dos dígits en exportació i una reactivació del mercat interior, permeten començar la nova campanya amb unes disponibilitats de vi inferiors en 2,7 milions d’hectolitres a les de fa 1 any.

Pel que fa a les previsions de collita, l’OIVE, al costat de les seves organitzacions, va coincidir a preveure una collita de bona qualitat, però més curta que l’any passat, que oscil·larà entre els 39 i els 40 milions d’hectolitres de vi i most, depenent de les condicions meteorològiques de les properes setmanes de verema. No obstant, donada la diversitat del nostre país, la disminució no serà generalitzada a totes les regions. Cal tenir en compte que aquest any, la viticultura a Espanya ha hagut d’afrontar episodis climatològics extrems com els efectes de la sequera, Danas, brots de míldiu en algunes zones i fins i tot incendis. Aquesta disminució també és extrapolable als nostres més directes competidors, com és el cas de França, amb unes previsions inferiors en un 30% respecte l’any anterior, o Itàlia, amb un 9% menys.