La 13a edició del Gran Recapte ja compta amb 4.000 persones voluntàries registrades del total de 10.000 que calen per a duu a terme la campanya. Les conseqüències socials de la pandèmia encara son presents, els Bancs dels Aliments atenen a 267 mil persones en aquests moments i la demana d’aliments ha augmentat en un 35%. Es necessiten persones voluntàries als punts de recollida que puguin explicar a la ciutadania perquè la campanya del Gran Recapte és imprescindible per a donar resposta a la demanda social d’aliments.

La relaxació de les mesures anticovid facilitarà la participació del voluntariat, que estarà present als punts de recollida, els dies 19 i 20 de novembre. Els voluntaris són la peça clau i l'ànima del Gran Recapte, i sense ells no seria possible la campanya. En torns de 4 hores explicaran als clients dels supermercats com fer la seva donació en les caixes a l'hora de pagar la compra, els aclariran tots els dubtes i els ajudaran a col·locar l'adhesiu de participació en el panell en forma de banyera que es col·locarà en l'entrada de l'establiment. També explicaran a la ciutadania com es poden fer donacions online a través de la web del Banc dels Aliments: granrecapteonline.com, o a la web de la mateixa cadena de distribució si ofereix el servei de compra online. Des del 19 al 27 de novembre es podran fer donacions monetàries a les caixes dels supermercats a través d’un codi.

El registre del voluntariat és molt senzill, es fa a través de la web www.granrecapte.com.

El petit comerç se suma al Gran Recapte

La principal novetat d’aquesta edició és la incorporació del petit comerç a través d’una nova APP que digitalitzarà tot el procés de donació. Aquesta APP que oferirà el botiguer, dissenyada amb l’assessorament de KPMG i desenvolupada per la start-up OARO, permet de manera molt senzilla i en només 3 clicks registrar una donació a través del dispositiu mòbil del personal de la botiga. Les donacions queden registrades i es vinculen a una entitat social de la mateixa localitat o barri, per tal que, un cop finalitzada la campanya, s'adquireixin els productes d’alimentació que més necessitin les persones més vulnerables. Amb la incorporació del petit comerç al Gran Recapte s’espera donar un impuls a la campanya i també al teixit social i comercial dels barris.