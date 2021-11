El jutjat número 17 del contenciós-administratiu de Barcelona ha dictat la primera sentència a Catalunya que reconeix com a fix un funcionari interí.

Es tracta d'en Xavi Millán, un treballador eventual de la Diputació de Barcelona amb 10 anys d'antiguitat a la mateixa plaça i que havia denunciat la seva situació d'interinitat.

El jutge a la seva dispositiva, avançada pel diari 'El Periódico' i a la qual ha tingut accés l'ACN, critica l'administració per la situació de temporalitat del demandant i sanciona aquest "abús de temporalitat" reconeixent-li condició de funcionari indefinit no fix. "Estic molt content perquè la sentència posa de manifest que hi ha una situació de conflicte evident a l'administració", ha assenyalat el mateix Millán.

"Hi ha milers d'interins com jo que fa molts anys que suportem feines estructurals a l'administració i sense cap oportunitat de presentar-nos a una oposició", ha continuat el treballador de la Diputació de Barcelona. "A la sentència es posa de manifest aquesta situació d'abús, que ja s'ha denunciat al carrer i amb diverses vagues als centres de treball. Ara els jutjats ens donen la raó i sancionen amb la fixesa aquest abús de l'administració", ha aplaudit Millán, que és membre de la CGT i ha guanyat el cas a través del bufet Salellas Advocats. El funcionari de la Diputació recorda que una sentència com aquesta és pionera a Catalunya, però ja s'havia produït en d'altres comunitats autònomes com Alacant, Madrid o Múrcia.

"Això pot ser l'inici d'altres sentències favorables"

"Jo vaig entrar a la Diputació el març del 2011 i porto més de 10 anys d'eventual fent tasques com a tècnic mitjà i superior", ha explicat Millán. "Vaig reclamar per aquest abús d'interinitat, se'm va denegar la petició i per això vaig decidir denunciar-ho al contenciós", ha comentat el funcionari de la Diputació de Barcelona. "Ara no tinc la categoria de funcionari de carrera, i tampoc era aquest l'objectiu, però sí una relació de fixesa que fa que no pugui ésser acomiadat sense indemnització o amb una indemnització ridícula", ha reflexionat en veu alta Millán. "Això pot ser l'inici d'altres sentències favorables, ja que hi ha més de 80 companys a la Diputació amb la meva mateixa situació", ha avançat el funcionari interí reconegut com a fix.

Prevalen no discriminació i principi d'igualtat

"Per tant, animo a tots els interins de les diferents administracions que estiguin en una situació d'abús que ho denunciïn. La sentència demostra que tenim raó", ha conclòs Millán. De fet, el titular del jutjat número 17 del contenciós-administratiu reconeix que es produeix una situació "anòmala" amb la concessió de la condició de fix sense passar per un procés d'oposició, però considera que la no discriminació i el respecte del principi d'igualtat prevalen sobre la necessitat d'acreditar per les vies ordinàries els principis de mèrit i capacitat. A més, la sentència apunta que Millán porta més d'una dècada acreditant la seva competència al lloc de treball i, fins i tot, va rebre un ascens de categoria professional l'any 2019.

"Obligar al recurrent a sotmetre's a un nou procés selectiu o d'estabilització per adquirir la condició de funcionari fix per ocupar el mateix lloc de feina que porta duent a terme durant tants anys, ni seria una sanció per a l'administració, ni tutelaria els drets i interessos del treballador", exposa la dispositiva del jutjat número 17 del contenciós-administratiu de Barcelona, que es basa en la normativa europea i la jurisprudència del TJUE. "La sentència és un pas endavant en la lluita per posar fi a la temporalitat abusiva dels interins de llarga durada i fa concloure que l'única mesura adient i dissuasiva per aturar l'abús de temporalitat és la fixesa", han conclòs des del bufet Salellas Advocats.