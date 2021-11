La recaptació de l’impost de successions s’ha disparat aquest any a Catalunya com a conseqüència de la pandèmia: només des del gener al setembre, la Generalitat ha ingressat 610,1 milions per aquest impost, més que en tot el 2020, quan la Generalitat va recaptar 477,13 milions d’euros.

L’intens augment de la recaptació s’explica per l’augment de la mortalitat provocada per la pandèmia i l’ajornament temporal del pagament de successions que va permetre la Generalitat l’any 2020, entre altres factors.

El departament d’Economia de la Generalitat precisa en l’últim informe que s’han desplaçat als primers mesos del 2021 les autoliquidacions de l’any anterior per la suspensió temporal de l’obligació de presentació que es va concedir en la fase més complicada de la pandèmia. Segons la Generalitat, l’efecte de la reforma de l’impost, que redueix bonificacions i reintrodueix els coeficients multiplicadors pel patrimoni preexistent, la incidència de les actuacions de gestió i inspecció, així com el nombre de peticions d’ajornament durant el 2020, són també altres causes que expliquen aquest augment.

L’informe precisa que, del gener al setembre, es van ingressar un total de 734,8 milions per l’impost de successions i donacions, la qual cosa suposa un increment del 93% en relació amb el mateix període del 2020.