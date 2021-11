CaixaBank farà la integració tecnològica, operativa i comercial amb Bankia el proper cap de setmana del 12 al 14 de novembre, per així començar a operar plenament com a un únic banc a partir del dilluns 15. Durant aquest cap de setmana de la integració, els clients de Bankia (no els de CaixaBank) veuran paralitzats alguns dels serveis habituals de banca digital: no funcionarà el Bizum ni les transferències amb origen o destí als clients de Bankia, i durant «unes hores» tampoc es podran fer operacions bancàries en línia.