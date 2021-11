Catalunya lidera un any més la taxa d'activitat emprenedora (TEA, en anglès) a Espanya, segons l'informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. La TEA catalana ha caigut fins al 6,6% el 2020 –l'any de la pandèmia-, un descens molt moderat d'1,71 punts respecte de la taxa de 2019. Amb tot, Catalunya es manté com la comunitat autònoma amb la taxa més alta, 1,41 punts superior a l'espanyola (5,19%) i 0,85 punts inferior a l'europea (7,45%). De fet, Catalunya és la comunitat autònoma més ben valorada per emprendre i, internacionalment, és el dotzè territori més ben valorat per emprendre-hi, empatat amb els Estats Units.

La província de Barcelona presenta les millors xifres

La província de Barcelona és la que més resiliència de l'emprenedoria ha mostrat durant la crisi de la covid-19, amb una TEA del 6,68% -0,28 punts menys que el 2019-. La segueixen Tarragona, amb una taxa del 6,65%, però un descens de 7,79 punts en relació amb el 2019; i Girona, amb una taxa del 5,91% (1,21 punts menys que l'any anterior). Lleida és la província que mostra pitjors xifres, amb un descens de 10,22 punts i una taxa del 4,38%. «Estem treballant per impulsar l'ecosistema d'innovació i emprenedoria a Catalunya, amb la visió que el nostre país sigui un referent en la transferència de coneixement i innovació des dels sectors de recerca cap a l'empresa i les institucions», ha indicat el director general d'Innovació i Emprenedoria, Lluís Juncà, en la presentació aquest dimarts del GEM al Bizbarcelona-Saló de l'Ocupació.

«Hem d'estar orgullosos que la província de Barcelona hagi estat la que millor ha resistit l'envestida de la covid-19 pel que fa a l'emprenedoria», ha apuntat la diputada de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona, Eva Menor. «Les dades de l'últim informe GEM ens animen a continuar treballant en aquesta direcció, posant-nos al costat de les persones emprenedores i treballant des dels municipis oferint tots els recursos que té la Diputació per enfortir les economies locals de la nostra província», ha assegurat Menor. El GEM és un projecte internacional que analitza la creació d'empreses a 46 països diferents. A Catalunya s'han entrevistat 2.000 persones entre el juliol i l'octubre de 2020, just quan s'aixecava el confinament més estricte provocat per la pandèmia.

Quasi el 25% dels tancaments, provocats per la covid-19

L'informe també apunta que Catalunya lidera a Espanya la taxa d'emprenedors consolidats (iniciatives empresarials de més de 3,5 anys), que creix i se situa al 8,21% (superior a la mitjana europea). Pel que fa als emprenedors potencials, la taxa també creix tant a Catalunya com a la província de Barcelona i queda en el 6,99% i el 7,94%, respectivament. A més, el nombre de persones que han abandonat la seva activitat empresarial els últims 12 mesos (1,71%) ha estat similar a 2019 (1,74%). Aquest percentatge és baix si es compara amb la taxa d'abandonament europea (2,94%) o amb la dels països d'alts ingressos (4,70%). Els enquestats en aquest informe del GEM també apunten que una quarta part dels tancaments (24,7%) han estat motivats per la covid-19.

Creix un 0,2% el percentatge de persones que volen crear una empresa

Tot i el context de pandèmia i la crisi derivada per la pandèmia, continua creixent respecte al 2019 el percentatge de la població que manifesta la intenció de crear una empresa pròpia els pròxims anys. Aquest indicador de l'emprenedoria potencial se situa el 2020 a Catalunya al 7,9% i a Barcelona en el 8,4%, amb un increment de 0,2 punts percentuals i de 0,4 en relació amb el 2019, respectivament. En canvi a Espanya, aquest indicador ha caigut 1,1 punts i ha passat del 8,1% el 2019 al 7% el 2020. Tot i el bon comportament català, Catalunya i Barcelona són lluny encara dels països d'alts ingressos i presenten un clar marge de millora. En l'àmbit europeu, el percentatge d'emprenedoria potencial és del 12,8% i a escala mundial, del 21,6%.

La taxa de dones emprenedores retalla distàncies

Els resultats per gènere indiquen que el 2020 el percentatge de dones emprenedores es manté inferior al dels homes, però aquesta bretxa es redueix respecte als anys anteriors. En el cas dels emprenedors consolidats pràcticament hi ha igualtat de percentatges (49% dones davant del 51% dels homes), també en el grup d'emprenedors nous la diferència és petita (47% de les dones i 53% dels homes). Les diferències més grans es troben en les fases naixents, en abandonaments i, sobretot, en potencials. Si observem la TEA per gènere, la TEA de les dones se situa en el 6,0% i la dels homes en 7,2%. En tots dos casos la TEA disminueix respecte al 2019, però el descens és menys pronunciat en les dones (-1,3 punts) que en els homes (-2,1 punts).

Catalunya, 12a posició a escala internacional per emprendre

L'informe també apunta que Catalunya és la comunitat autònoma més ben valorada per emprendre. A escala internacional, a més, amb una nota de 5,2 se situa en la dotzena posició, empatada amb els EUA, propera als valors de països europeus com Països Baixos (6,3), Noruega (5,7) i Suïssa (5,4) i per davant d'altres estats com Luxemburg (5,0) o el Regne Unit (5,0). És a dir, tot i la crisi provocada per la covid-19, Catalunya manté una valoració mitjana de les condicions per emprendre (5,2) superiors a la d'Espanya (4,7) i a la mitjana europea (4,6).