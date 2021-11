Uns 300 delegats i delegades de CCOO de tot Catalunya van reunir-se ahir a l’auditori de la Coma Cros de Salt en una assemblea general per iniciar el procés de mobilització amb UGT i la resta de moviments socials que culminarà a finals de mes amb una «gran manifestació» amb el lema «Disputem els salaris, defensem els serveis públics». «Demanem compromís per revertir les reformes i les retallades que el govern del PP ha imposat durant aquesta dècada. Estan trigant més del compte a materialitzar-se», declara Belén López, secretaria general de CCOO a les comarques gironines en conversa telefònica amb el Diari de Girona.

En la seva intervenció a l’assemblea, López va remarcar l’impacte de la transformació digital en l’economia, agreujada per la velocitat dels canvis, cosa que provoca «reestructuracions dels diferents sectors de l’economia», que produeixen «processos salvatges d’acomiadaments col·lectius» en els sectors financers, del comerç, de l’automoció i d’altres. També va reclamar que els fons europeus serveixin per «reestructurar les bases econòmiques» de comarques gironines, finançant projectes que apostin per empreses amb valor afegit, i per una economia «sostenible i justa». Tanmateix López assegura que és «cabdal» que es derogui la reforma laboral per «tancar» d’aquesta manera la porta a la precarietat. De la mateixa manera, i en ple debat dels pressupostos de Catalunya i Espanya, des del sindicat exigeixen un reforç del sistema sanitari i educatiu: «No pot ser que 24.000 joves s’hagin quedat aquest any sense plaça per entrar a una FP», declara la secretària general, afegint que s’ha de professionalitzar persones perquè tinguin les capacitats d’ocupar els llocs de treball que estan quedant deserts.

Per la seva part, Javier Pacheco, secretari general de CONC, va aprofitar l’assemblea per fer un repàs a l’actual situació, definint-la com a «insostenible», accentuant la situació dels joves. Segons va xifrar, una de cada tres persones a l’atur té menys de 29 anys, el grup d’edat més damnificat és el de 16 a 24 anys, amb una taxa d’atur del 33,5%, que triplica la taxa d’atur de les persones per sobre dels 30 anys (10,5%). Tanmateix va manifestar la necessitat de fer efectiu el dret a l’habitatge i els seus serveis bàsics, amb un «parc de construccions públiques de lloguer regulat, i amb control del preu de la llum, del gas i de l’aigua».