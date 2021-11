La Diputació de Girona, a través del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, destinarà 679.000 euros l’any 2022 a finançar projectes i accions de planificació, promoció i desenvolupament local a la demarcació. El propòsit dels ajuts -destinats a ajuntaments, mancomunitats, consells comarcals, consorcis, societats municipals i entitats no lucratives- és impulsar el creixement econòmic dels municipis de les comarques gironines. Les sol·licituds es podran tramitar a partir del mes de gener. El vicepresident primer de la Diputació, Pau Presas, va destacar que les dotacions s’han incrementat respecte al 2020.

En primer lloc, es destinaran 303.000 euros al foment de projectes i accions de promoció econòmica, adreçats als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) de la Diputació de Girona. Per altra banda, per aquells que no hi estiguin adherits s’invertiran 60.000 euros, sempre que tinguin menys de 10.000 habitants. La corporació aportarà 100.000 euros més a finançar projectes en àmbits concrets -com polígons industrials, espais d’allotjament empresarial, comerços i mercats- en cadascun dels ens municipals adherits a l’XSLPE. Per fomentar projectes i actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat, adreçats a associacions, federacions o altres entitats sense afany de lucre, es destinarà un import de 60.000 euros.

Per tal de donar suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic els ens locals adherits a l’XSLPE podran optar a una línia d’ajudes de 120.000 euros per finançar projectes que destaquen per la seva innovació. Per últim, i amb l’objectiu de facilitar accions i projectes de promoció i dinamització comercial adreçats als membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la demarcació de Girona (XMSG), s’han assignat 36.000 euros per a ajuntaments i associacions de mercats amb l’objectiu de desenvolupar campanyes de sensibilització o accions d’impuls dels productes de proximitat.

Pau Presas subratlla que treballen «amb el compromís de desenvolupar polítiques actives d’ocupació que generin llocs de treball a la demarcació perquè és l’única manera de generar riquesa i benestar a la ciutadania».