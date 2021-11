El Govern ha augmentat de 0,5 a 0,6 punts la seva proposta d’apujar les cotitzacions dels treballadors amb les quals pagar les futures pensions, segons van explicar fonts sindicals. El Ministeri de Seguretat Social va mantenir ahir al migdia una nova reunió amb patronal i sindicats per avançar a la segona fase de la reforma de les pensions. La cita es va centrar a discutir sobre la nova fórmula que l’equip de José Luís Escrivá va plantejar la setmana passada als agents socials, que consisteix en la creació d’una taxa temporal sobre les cotitzacions socials dels treballadors actuals per alimentar la guardiola de les pensions i poder pagar part de l’increment de despesa addicional que haurà d’assumir l’Estat quan la generació del baby boom es comenci a jubilar. I Escrivá planteja que aquest augment de 0,6 punts es reparteixi així: 0,4 punts per a l’empresa i els altres 0,2 per al treballador, segons fonts sindicals.

Fonts consultades de la Seguretat Social van qualificar de «productiva» i «amb avenços» la reunió i es van emplaçar a continuar negociant amb patronal i sindicats de manera telemàtica durant els propers dies. De moment, segons confirmen des del ministeri d’Escrivá, no hi ha una data fixada nova per tornar a reunir-se totes les parts de manera presencial. CCOO i UGT van valorar positivament l’enfocament del Ministeri, que consisteix a augmentar els ingressos per pagar les pensions i no plantejar una retallada de l’import. A la patronal, per la seva banda, no veuen amb bons ulls un augment de les quotes. «Apujar més les cotitzacions per pagar pensions té efectes en l’ocupació i asfixia encara més autònoms i empreses que ja tenen força pressió d’impostos fiscals i impostos a la feina», va escriure el president d’ATA i vicepresident de la CEOE, Lorenzo Amor, al seu compte de Twitter.

El rellotge corre, ja que el termini màxim que el mateix executiu es va marcar per tancar amb els agents socials aquesta qüestió -el que ha anomenat el Mecanisme d’Equitat Intergeneracional- es compleix el proper 15 de novembre. Posteriorment el Govern pretén incorporar l’acord (o no) via esmenes al projecte de llei de pensions que ja està en tràmit al Congrés i que inclou el primer bloc de la reforma de les pensions, amb mesures com la pujada de les pensions segons l’IPC o el sistema de penalitzacions per a les prejubilacions, entre d’altres.

L’increment de cotitzacions proposat per Escrivá representaria un increment mensual de més de cinc euros per a un treballador amb un salari de 1.000 euros.