Estrella Galicia ha creat la filial Cervezas Estrella Galicia México. Així, la companyia gallega comptarà amb una importadora i distribuïdora pròpia dels seus productes al país com a palanca per impulsar el desenvolupament del seu negoci a la zona. La presentació de la nova aposta de Corporación Hijos de Rivera a Mèxic va ser un esdeveniment multitudinari al Four Seasons de la capital mexicana. Prop de 250 persones del món empresarial, social i artístic mexicà van anar a donar suport a la cervesera i van brindar pel seu èxit.