La històrica firma de motos Gas Gas, fundada a Girona i avui propietat del grup alemany Pierer Mobility, obrirà una nova fàbrica a Terrassa amb una inversió d’un total de 5,7 milions d’euros. L’obertura de les noves instal·lacions suposarà la contractació de 40 treballadors, tal com va anunciar el director general de Gas Gas, César Rojo. Per facilitar les inversions, la Generalitat concedirà al grup un total de 0,5 milions d’euros en concepte d’ajudes directes. «Aquest és un sector estratègic pel país i des del Departament l’estem acompanyant en la transició cap a la mobilitat verda», va declarar el conseller d’Empresa, Roger Torrent, en un acte aquest ahir a Terrassa. El primer producte de la nova planta serà la gamma completa de motocicletes de trial Gas Gas, amb una capacitat de fabricació de fins a 5.000 unitats anuals i l’inici de la producció està previst per al segon trimestre del 2022. La nova planta també acollirà les àrees de R+D, de compres, atenció al client i de motorsport.

Gas Gas va ser fundada en el 1985 i neix de les cendres de la mítica Bultaco, de la qual des del 1983 ja només queden samarretes. En la seva vitrina de trofeus té dos campionats del món de trial (2005 i 2006), diversos guardons en el Campionat del Món d’Enduro i diverses participacions en carreres com el Dakar, entre altres. Als seus èxits esportius es van sumar problemes empresarials a partir del 2016, quan va haver de declarar un preconcurs de creditors del qual el va salvar el Grup Torrot, mitjançant una inversió de 9,66 milions d’euros. No obstant això, Torrot tampoc va aconseguir reflotar la companyia i en el 2019 comencen a buscar un nou comprador al qual traspassar-li la signatura. Aquí és on entra el grup alemany Pierer Mobility, que a través del seu filial KTM es fa càrrec de les produccions i l’herència de la societat.