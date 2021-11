El servei d’inspecció de Sanitat Animal del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a Girona, ha superat durant el mes d’octubre les 30.000 certificacions i preveu acabar l’any arribant a les portes de 40.000, una xifra que segons el govern espanyol situaria la província de Girona com la segona més activa d’Espanya, per darrere de Barcelona.

Concretament l’any passat el servei va tancar el mes d’octubre amb 21.739 certificats i va acabar l’any amb 26.200. Es tracta d’un augment del 38% enguany respecte a les certificacions del mes d’octubre del 2020 i d’un 52,7% en el total d’any -tenint en compte que a finals d’any s’arribin al total estipulat de 40.000 certificacions-.

Paral·lelament a aquests augments en les certificacions d’animals cal remarcar que aquest any s’han actualitzat acords sanitaris ja existents i se n’han acordat de nous, entre els quals en destaquen el de carn i productes carnis de porcí a Singapur; d’aus ornamentals a Veneçuela; de peix i cefalòpodes per ser usat com a esquer de pesca i pinso per aqüicultura a Austràlia i d’hidrolitzat i/o col·lagen d’origen porcí i/o peix als Estats Units.

D’aquesta mateixa manera s’han actualitzat diverses llistes en haver-se incrementat els establiments autoritzats per a l’exportació tals com: carn i productes carnis de porcí i ous frescos per al consum humà a Corea del Sud; llet i productes lactis a la Xina (excepte alimentació infantil); productes alimentaris d’origen animal a Costa Rica; carn i productes carnis de porcí i carn de boví al Canadà; carn de boví al Japó; productes processats del porc a Malàisia; i pesca i productes de la pesca i carn de boví a l’Aràbia Saudita.

Pel que fa a mercats, fins al mes d’agost les exportacions a la Xina van augmentar fins a recuperar el segon lloc que ja tenia des de feia mesos. Això sí, la xifra d’exportacions era significativament més baixa que la que s’havia registrat anteriorment. Per altra banda França, per proximitat, continua essent el principal mercat exterior de la demarcació.