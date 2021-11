El decret llei del Ministeri d’Hisenda per l’aprovació del nou impost municipal sobre plusvàlues entrarà en vigor l’endemà de què es publiqui al Boletín Oficial del Estado (BOE). Sí, previsiblement, la publicació en el BOE es produeix avui, entrarà en vigor demà dimecres. El Govern s’ha afanyat a aprovar la nova norma per reduir al màxim el període de buit legal, des que el Tribunal Constitucional va invalidar l’impost municipal el 26 d’octubre, quan va publicar la seva resolució. La celeritat d’Hisenda no ha pogut evitar, en tot cas, deixar un parèntesi de vacances fiscals en aquest impost en els 15 dies que hi ha entre el 26 d’octubre i la seva previsible entrada en vigor el 10 de novembre.

Durant aquests 15 dies l’impost ha estat inconstitucional i, per tant, les operacions de compravenda d’immobles urbans signades en aquest període quedaran lliures de l’impost municipal. També les herències i donacions formalitzades des del 26 d’octubre. Així almenys ho entenen en el Ministeri d’Hisenda.

No obstant això, alguns professionals del Dret plantegen dubtes sobre l’eficàcia d’una sentència del Constitucional que encara no ha estat publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Així, David Viladecans, director d’assessoria jurídica de Tecnotramit, qualifica la situació actual «de caos absolut sent moderat a descriure-la» i apunta que alguns ajuntaments continuen girant liquidacions, «ja que la sentència de la qual es parla no està publicada i no té efectes davant ells». En opinió de Viladecans, no es pot parlar de «vacances fiscals», però sí descriu la situació com «un maremagnum legal que ja veurem com es resol, si per a un costat o per a un altre». Des del seu punt de vista com a professional del Dret, l’actual situació està perjudicant més els consumidors sense assessorament jurídic, ja que «els grans compradors i venedors d’immobles van prendre decisions i es van posar a impugnar per a estar en millor posició per a no pagar l’impost».

Hi ha juristes, a més, que qüestionen que la reforma de l’impost s’hagi adoptat per la via d’un reial decret llei, i no per una llei. La ministra portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, va justificar ahir la «urgència» de legislar per donar «seguretat jurídica» als contribuents. «També existia urgència per part dels ajuntaments, perquè l’absència d’aquest impost afectava greument l’estructura dels seus comptes en el moment en què estan preparant els seus projectes de pressupostos per a l’any vinent»

Entre el 26 d’octubre i el vuit de novembre, l’Ajuntament de Barcelona assegura que els notaris han lliurat informació de 552 transmissions efectuades en aquest període a la ciutat i que no s’han pogut liquidar. El consistori ha retirat de la web municipal el formulari per a realitzar les autoliquidacions. L’Ajuntament de Madrid, des que es va tenir coneixement de la sentència del Constitucional, no ha tramitat autoliquidacions de l’impost de plusvàlues. Durant aquests dies tant a través de Línia Madrid com de les oficines d’atenció al contribuent s’han atès les consultes, que han estat unes 3.300 des del dia 26 d’octubre. «Com és lògic arran de la sentència, hi ha hagut un increment de qüestions relacionades amb aquest tema. Estem parlant d’un increment diari mitjà del 60% de qüestions relacionades amb aquest impost», segons fonts municipals.