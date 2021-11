385 milions d'euros. Aquests són els recursos amb què comptarà la conselleria de Cultura si el Parlament aprova els pressuposts del 2022, 85,2 milions més que en els comptes del 2020. La partida per al departament en el projecte de pressupostos creix un 28,4% respecte dels últims aprovats i assoleix l'1,3% del total dels comptes públics catalans. S'encamina, així, cap al 2%, el percentatge reclamat des de fa anys per part del sector. Concretament, s'hi inclou una partida de 47 milions d'euros per a l'impuls de la llengua catalana en el conjunt del sector públic i 84,5 milions per a la reactivació de les indústries culturals. També creen un programa específic per a la cultura digital i la innovació cultural dotat amb 5,6 milions.

El projecte de pressupostos preveu un augment en tots els àmbits culturals. Així, creix l'aportació directa a equipaments on la Generalitat n'és l'administració pública amb més responsabilitat econòmica. Al MNAC s'hi destinaran 15,67 (per sobre dels 15,43 del 2020), al Teatre Nacional de Catalunya 12,88 milions (per sobre dels 9,93 dels últims comptes) i la Biblioteca de Catalunya 10,37 milions (fa dos anys van ser 7,84). També incrementa l'aportació del departament en altres equipaments com L'Auditori, que passa de 5,67 milions el 2020 a 5,93 aquest any; el MACBA que rebrà una aportació de 3,83 milions (per sobre dels 3,29 del pressupost anterior); el Liceu, que rebrà 8,98 milions (similar als comptes passats); el Lliure ascendeix a 2,16 milions (superiors als 1,96 anteriors); el Palau de la Música i Fundació Orfeó Català, que percebrà 1,15 milions (superiors als 1,05 del 2020); i el Mercat de les Flors, que passa dels 1,28 als 1,5 en aquest projecte de pressupostos.

La Fundació Joan Miró manté l'aportació al voltant dels 753.000 euros, el Museu de Ciències Naturals passa dels 600.000 euros als 1.100.000 i la Fundació Antoni Tàpies es manté en els 478.733 euros. El Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal rebrà l'aportació similar el 2020, d'1.86 milions, la Institució de les Lletres Catalanes passarà dels 1,33 milions d'euros als 3,42 milions, la Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional consolida els 918.000 euros, el Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí veu incrementada l'aportació fins als 611.950 euros, mentre que el Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida en percebrà 310.000 euros i el Patronat de la Muntanya de Montserrat 4,39 milions. Una de les entitats que veu més incrementada la seva partida és l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), que passa de rebre 63,66 milions d'euros el 2020 als 84,59 aquest any. El Consorci per a la Normalització Lingüística també creix en pressupost i assoleix els 34,85 milions d'euros (32,99 milions el 2020), mentre que l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural passarà d'ingressar 22,01 milions d'euros als 29,09 aquest any i l'Institut Ramon Llull té adjudicada una partida de 12,45 milions (més de 2 milions més que el 2020, quan es va situar en els 10,2 milions).

Creix el pressupost global

En els últims pressupostos aprovats l'any 2020, la xifra es va situar en els 301,8 milions d'euros, l'1,1%. Tanmateix, l'import consolidat (sense la despesa financera i finalista) es va situar el 2020 en els 286,6 milions d'euros, un 0,75%. Posteriorment, amb el nou sostre de dèficit al març de l'any passat, el departament va sumar-hi 13 milions més, amb un total que va arribar gairebé als 300 milions d'euros, prop de l'1% dels comptes públics catalans. Els comptes van tocar fons el 2013, quan només es van destinar 215,5 milions per a Cultura.