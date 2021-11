El jutjat número 17 del contenciós administratiu de Barcelona ha dictat la primera sentència a Catalunya que reconeix la condició de fixe a un funcionari interí. La decisió, a la qual ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, es pronuncia a favor d’un eventual que ocupa de manera ininterrompuda la mateixa plaça a la Diputació de Barcelona des de fa 10 anys i set mesos. El magistrat ha criticat l’actuació de l’administració perquè considera que ha abusat de la situació de temporalitat del demandant, i ha reconegut a l’interí la condició de funcionari indefinit no fix. El magistrat reconeix que es produeix una situació anòmala si es dóna a l’interí en abús la condició de fix sense passar per un procés d’oposició, però considera que la no-discriminació i el respecte del principi d’igualtat estan per sobre de la necessitat d’acreditar per les vies ordinàries els principis de mèrit i capacitat.

«La sentència posa de manifest que hi ha un conflicte evident i que no està resolt», explica Xavi, el primer interí a Catalunya que ha estat reconegut com a funcionari indefinit no fix. Xavi va ingressar al seu lloc actual de tècnic de pràctiques socials el 2011, mitjançant el procés selectiu propi d’una borsa d’interins. Des de llavors, la Diputació de Barcelona no ha tret a concurs la seva plaça. «No m’he pogut presentar a cap oposició», explica. Com ell, centenars de milers d’eventuals estan actualment en una situació semblant. Segons càlculs del mateix Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, actualment hi ha unes 300.000 places a tot Espanya cobertes per interins i que haurien d’estar ocupades per funcionaris de carrera. Segons els càlculs de les plataformes d’interins, aquesta xifra pujaria fins a 800.000. Xavi és membre de la CGT i ha guanyat el cas a través del bufet Salellas Advocats.

Contractació «fraudulenta»

El titular del número 17 del contenciós administratiu de Barcelona, basant-se en la jurisprudència europea existent fins al moment, arriba a les conclusions següents. D’una banda, «quan l’empleat públic exerceix de forma constant i continuada les mateixes funcions» amb diversos contractes d’interinitat per vacant o «un només durant un període inusual i injustificadament llarg», aquesta contractació és fraudulenta i el contracte esdevé en indefinit no fix». I, de l’altra, considera que aquesta transformació és possible quan «el manteniment de manera permanent de l’empleat públic esmentat en aquesta plaça vacant es degui a l’incompliment per part de l’ocupador de la seva obligació legal d’organitzar un procés selectiu per ocupar definitivament l’esmentada plaça».

El magistrat considera que durant aquests 10 anys i set mesos, la validesa de Xavi per al lloc està acreditada, no només per la durada de la relació laboral, sinó també perquè el 2019 va rebre un ascens de categoria professional. I que «obligar el recurrent a sotmetre’s a un nou procés selectiu o d’estabilització per adquirir la condició de funcionari fix de carrera per ocupar el mateix llocs de treball que exerceix durant tants anys,-quan, com hem dit, ja va superar un procés de selecció-, ni seria una sanció per a l’Administració, ni tutelaria els drets i interessos del treballador, per les raons anteriorment exposades», diu la sentència.

Conflicte en diversos àmbits

El conflicte a l’Administració és viu, fins al punt que el sindicalisme alternatiu va convocar a Catalunya el passat 28 d’octubre una vaga a tot el sector públic català contra aquest abús, amb una participació d’unes 20.000 persones a la manifestació que van convocar durant aquesta jornada al centre de Barcelona. «La mobilització ha donat una empenta perquè els jutjats vegin que (la fixesa d’interins en abús) és una resolució justa», afirma Xavi, afiliat a la CGT (un dels sindicats convocants d’aquestes aturades). Com ell, segons explica, hi ha 30 persones més a la Diputació de Barcelona que a través del seu sindicat han presentat denúncia pel mateix; al que cal afegir aquells que ho hagin pogut fer de manera individual. La taxa de temporalitat al sector públic és del 31,6%, davant del 24,6% del sector privat; segons les darreres dades de l’INE.

L’abús de la temporalitat és una qüestió per la qual l’Administració espanyola ha rebut múltiples reprimendes per part de la justícia europea. La més sonada va ser la de la sentència del març del 2020, quan el TJUE va considerar acreditat que Espanya no tenia un mecanisme eficient per evitar l’abús de temporalitat i que el seu ús és generalitzat. «Animo tots els interins que estiguin en situació d’abús que denunciïn. Sentències com aquesta demostren que hi ha esquerdes i no són inventades», afirma.