La Cambra de Comerç de Barcelona oferirà subvencions de fins a 50.000 euros per a empreses especialitzades en el turisme d'aventura. Les ajudes s'emmarquen dins el projecte Medusa, una iniciativa impulsada per la Unió Europea que busca promoure el turisme entorn del Mediterrani i que té com a socis col·laboradors a Catalunya, el Líban, Jordània, Tunísia i la regió de la Puglia (Itàlia). A Catalunya s'aprovarà, com a mínim, una de les propostes presentades a cadascuna de les comarques pilot. Es tracta del Berguedà, l'Alt Penedès, el Baix Ebre i l'Alt Empordà, segons ha informat aquest dimecres la Cambra en un comunicat. Les empreses interessades poden presentar els seus projectes entre l'11 de novembre i l'1 de desembre.

El concurs ofereix dos tipus de suports diferents. Per una banda, ajuda econòmica per finançar els costos del desenvolupament de productes de turisme d'aventura, així com la seva promoció. Per altra banda, proporciona suport tècnic a través d'experts en desenvolupament de productes turístics.

Segons la Cambra, l'objectiu d'aquesta iniciativa és "catalitzar la creació de nous productes i experiències turístiques innovadores i de qualitat" i "fer augmentar la visibilitat i l'atractiu de les destinacions menys conegudes del territori, disminuint l'estacionalitat del sector".