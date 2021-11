Tot i que la Comissió Europea rebaixa la seva nova previsió de creixement per Espanya avui dijous, el Govern de Pedro Sánchez complirà els objectius de reducció del dèficit i el deute. És el que sosté la vicepresidenta i ministra d’Economia, Nadia Calviño, que es mostra convençuda que encara que Brussel·les reflecteixi un escenari macroeconòmic més advers del que s’havia previst fa tres mesos, «el millor comportament dels ingressos fiscals» i l’enfocament «prudent» amb què han elaborat els pressupostos permetrà al govern complir els objectius fiscals tant el 2021 com el 2022.

«Hem adoptat una actitud prudent a l’hora de preparar els pressupostos generals de l’Estat per al 2021 i 2022 de manera que el millor comportament dels ingressos fiscals ens permet fins i tot en un escenari macroeconòmic no tan positiu estar en línia per complir l’objectiu de reducció del dèficit públic i el deute públic ja des del 2021 i, per descomptat, també el 2022», va dir Calviño.