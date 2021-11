L’entrada de nous ministeris en la fase final de la negociació de la reforma laboral es comença a notar ja en les propostes del Govern que arriben a la taula de diàleg. Sindicats, patronals i Executiu debatran aquest dimecres un nou text, al qual ha tingut accés El Periódico de España -diari del mateix grup editorial que el Diari de Girona- que canvia completament el disseny dels nous ERTO que havia plantejat en anteriors trobades el ministeri de Treball que dirigeix Yolanda Díaz. On abans hi havia una proposta curta, de dos folis i mig, ara hi ha un document llarg -27 pàgines- i complex, que dona un paper molt rellevant al ministeri d’Economia, on al capdavant hi ha la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Els canvis aconsegueixen al mateix nom: ja no es parla de «Mecanisme de Sostenibilitat de l’Ocupació» (MSE), la denominació triada per Treball, sinó de «Mecanisme RED».

De la mateixa forma que el MSE, RED es proposa com una fórmula a la qual recórrer quan hi hagi canvis estructurals en un sector que exigeixin requalificar a la plantilla o propiciar el trasllat de treballadors a altres activitats (per exemple, davant l’automatització d’una activitat manual), i també quan una situació conjuntural que afecti a tota l’economia faci necessari posar en marxa fórmules de protecció de l’ocupació (per exemple, una pandèmia com la covid-19). També contempla, com els ERTO actuals, exempcions a les cotitzacions socials de les empreses, ajudes als treballadors i incentius per a la formació dels empleats en suspensió o reducció de jornada.

Però a diferència del MSE i dels ERTO, el nou disseny dona un paper clau al ministeri d’Economia, perquè les empreses puguin utilitzar-lo serà necessària «una activació prèvia per Acord del Consell de Ministres», i aquesta activació haurà de fer-se «a proposta conjunta» d’Economia, Treball i Inclusió, «previ informe de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics». És més, «el Ministeri d’Assumptes Econòmics [...] podrà establir paràmetres objectius [...] que determinin una presumpció de les causes d’activació dels Mecanismes».

Una vegada rebuda aquesta autorització governamental, «les empreses podran sol·licitar davant l’autoritat laboral competent la reducció de la jornada laboral o la suspensió dels contractes de les persones treballadores». A partir d’aquí, el nou document del Govern combina mesures que ja s’estan aplicant en els ERTO actuals amb algunes de les idees que Treball havia perfilat per al MSE, però també s’inclouen iniciatives innovadores en les quals s’aprecia la influència de ministeris diferents del de Yolanda Díaz: per exemple, els treballadors afectats per RED ja no cobrarien l’atur, sinó una nova ajuda anomenada prestació de sostenibilitat d’ocupació. La seva quantia i condicions són semblants a la prestació per desocupació que estan cobrant ara els treballadors en ERTO (l’import serà també del 70% de la base reguladora, amb un límit màxim de 1.271 euros al mes, un 225% de l’IPREM). La proposta es debatrà avui amb el agents socials del ministeri.