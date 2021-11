Una trentena de països i una desena de grans fabricants han acordat posar fi al cotxe de combustió a partir del 2035. En el marc de la COP26 a Glasgow, els signants, entre els quals hi ha Catalunya i Barcelona, s'han compromès a "treballar" perquè la venda de cotxes i furgonetes noves el 2040 sigui de zero emissions i "no més tard del 2035 en els mercats principals". Espanya, França, Alemanya, els Estats Units o el Japó són alguns dels països que s'han desmarcat de la iniciativa, que sí té el suport, entre d'altres, del Regne Unit, els Països Baixos, Àustria, el Canadà, Dinamarca, Israel o l'Índia.

Pel que fa als fabricants, la iniciativa té el suport de General Motors, Volvo, Mercedes-Benz, Ford, Jaguar Land Rover i la xinesa BYD. En canvi, el grup Volkswagen, del qual forma part Seat, es desmarca d'aquest compromís.