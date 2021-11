El dijous 18 de novembre el Palau de Congressos de Girona acollirà una nova edició de l'eWoman en la que durant tot un matí es posarà a debat el talent i el lideratge femení amb la participació de destacades ponents. Per inscriure't és molt fàcil. Simplement pots reservar la teva plaça de manera totalment gratuïta entrant a: www.ewoman.es/girona.

La jornada és una excel·lent oportunitat per conèixer de primera mà el testimoni que exposaran diferents figures femenines que han destacat de manera important en els seus respectius àmbits. Durant la sessió tindràs l'ocasió d'escoltar grans experiències sintetitzades en intervencions curtes per a una jornada amena i dinàmica. A l’eWoman trobaràs ponències i l’entrega del premi eWoman Trajectòria Professional by CaixaBank i el premi eWoman a la igualtat.

La sessió està organitzada per Diari de Girona i Prensa Ibérica, impulsada per CaixaBank amb la col·laboració de Calsina Carré, Prat Sàbat, Cuinats Jotri i iGRUP i el patrocini de Toni Pons.