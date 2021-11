CCOO denuncia que un terç de la plantilla de l’hotel Don Juan de Lloret de Mar no han cobrat la nòmina del mes d’octubre, així com les parts proporcionals de les pagues extres i de les vacances. El sindicat apunta que des que l’hotel va tancar la seva activitat per final de temporada el 2 de novembre no han rebut «cap resposta» sobre el deute. Des de CCOO expliquen que al mes de juny, amb l’obertura de l’hotel per la temporada d’estiu, també va haver-hi impagaments que els van portar mobilitzar-se i no descarten fer-ho un altre cop.