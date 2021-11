Deu mesos després de l’assalt al Capitoli dels Estats Units per una massa de seguidors de Donald Trump que van intentar impedir la certificació dels resultats de les eleccions en què va guanyar Joe Biden, els tribunals i el Congrés segueixen fent passos per intentar fer justícia, arribar a la veritat de com es va produir la insurrecció i intentar evitar que es repeteixi un assalt similar a la democràcia. Si fins ara la majoria de persones jutjades per l’assalt havien rebut sentències lleus que majoritàriament no implicaven temps a la presó, ahir, quan es va dictar la primera sentència contra un d’aquells assaltants que sí que va cometre un acte violent, el càstig va ser molt més dur. Així, el jutge Royce Lambert va dictar per a Scott Fairlamb, que va ser gravat colpejant a un agent de la policia de Washington, una pena de 41 mesos de presó, la més dura fins ara, i que es veurà acompanyada per 36 mesos més de llibertat supervisada.