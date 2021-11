Domun Sindicat Social ha denunciat davant d'Inspecció de Treball les "dures i inacceptables" condicions que, segons diuen, Noel està imposant als treballadors dels centres de treball Noel 2 i Noel Olot per anar al bany. Segons el sindicat, l'empresa aplica l'acord de descans de jornada per limitar el temps que tenen els empleats per fer les seves necessitats i el regula per a tots "per igual", independentment de l'edat el sexe o les circumstàncies personals. "La realització de necessitats fisiològiques no són cap descans de la jornada, són pauses de la jornada que han de poder fer els empleats", remarquen en un comunicat.

El sindicat ho considera una vulneració de drets i "un flagrant incompliment" de la Llei de Prevenció de riscos laborals. A més, asseguren que l'empresa penalitzar els treballadors si fan servir "més temps del concedit" amb la retirada d'una part de l'incentiu mensual de producció.

Des del sindicat asseguren que el problema és "extremadament important" per als treballadors del centre de treball Noel 2 per "circumstàncies de distància i desplaçaments propis" centre i per la ubicació dels banys però que encara és pitjor a Noel Olot.