Glasgow va anunciar ahir la notícia que tothom volia però que ningú no esperava. La Xina i els EUA van explicar que treballen en un pla conjunt per fer front a la crisi climàtica. Les dues superpotències més contaminants del planeta van anunciar a última hora del dia que estan disposades a «cooperar estretament» per reduir les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle durant la pròxima dècada.

Segons recollia una declaració conjunta divulgada a última hora de la tarda, els EUA i la Xina desplegaran una bateria d’acords de cooperació per intentar frenar la crisi climàtica. El més important de tots, van assenyalar, és el pacte per reduir les emissions de metà (un dels gasos que contribueix més a l’escalfament global). Els països no només acordaran frenar aquestes emissions, sinó que, a més, van assegurar que estan disposats a cooperar per millorar les eines de mesura, intercanviar informació sobre les polítiques ambientals i fomentar la investigació conjunta sobre els desafiaments i les solucions per reduir l’impacte d’aquest gas.

L’anunci es va comunicar després d’un dia de molta tensió a la Cimera del Clima de Glasgow (COP26). La publicació del primer esborrany dels acords climàtics pactats pels governs apuntava que, lluny de solucionar el problema, el debat sobre com retallar les emissions quedava posposat durant un o dos anys més. Segons van explicar fonts properes a la negociació, les tensions geopolítiques entre els països més rics (i contaminants) del món estan entorpint molt el debat sobre qui, quan i com ha de reduir els nivells de pol·lució.

El problema és passar de la teoria a la pràctica. Segons aquest primer esborrany, «urgeix» que els governs segueixin treballant per «actualitzar les seves estratègies climàtiques amb la millor evidència científica disponible» per aconseguir zero net d’emissions per al 2050. També inclou una breu menció a la necessitat d’«accelerar l’eliminació progressiva del carbó i les subvencions als combustibles fòssils», encara que no desenvolupa cap pla concret.

Després d’un frenètic inici de la cimera en què es va prometre que aquest esdeveniment seria un «punt d’inflexió per al canvi climàtic», la manca d’acords clars ha indignat. Boris Johnson, primer ministre britànic i amfitrió de l’esdeveniment, va comparèixer per reclamar als caps d’estat de tot el món que truquin als negociadors i els donin més marge de maniobra per negociar.