La Fundació Princesa de Girona i Nawaiam han signat un acord per oferir als inscrits en el programa Rescatadors de talent les llicències d’un videojoc que utilitzen les empreses per captar talent. Serà la primera vegada que aquesta eina, que utilitzen departaments de recursos humans, arribi directament a les persones que busquen feina. El videojoc usa la ciència de dades per a l’autoconeixement i això serveix perquè les empreses vegin quin perfil és el més adient per a cada lloc de feina. La campanya començarà el 19 de novembre i s’allargarà fins el 22 de desembre o fins que s’esgotin les llicències. El videojoc planteja al candidat rescatar diferents poblacions d’una catàstrofe mediambiental. Segons cada decisió que pren es crea un perfil de conducta.