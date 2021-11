El Govern de la Generalitat obrirà una nova tanda d’ajudes per pal·liar els efectes de l’actual crisi econòmica entre empreses i autònoms. Per fer-ho habilitarà un pressupost d’entre 200 i 250 milions d’euros amb el qual repartirà transferències que aniran dels 3.000 euros a un màxim de 200.000 per beneficiari. A l’espera que ahir el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) formalitzés l’orde, a partir d’avui els potencials beneficiaris podran començar a inscriure’s al registre públic per postular-se a rebre aquestes ajudes. Així ho va transmetre ahir el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, a patronals i sindicats en una reunió del Consell del Diàleg Social de Catalunya, tal com ho confirmaven fonts coneixedores de la trobada.

Aquesta serà la tercera tanda d’ajudes que aprova el Govern de la Generalitat per repartir els 993 milions d’euros que li van ser transferits des de l’Estat per contribuir a la solvència empresarial a la comunitat autònoma. D’aquest fons, fins ara s’han assignat, via dues convocatòries prèvies, un total de 605 milions d’euros a 25.011 beneficiaris, segons dades de la Conselleria d’Empresa.

De la suma restant, l’Executiu català en treu ara una nova tanda, amb la forquilla d’entre 200 i 250 milions, reservant-se una quantitat per a un total de 4.500 expedients que estan actualment en llimbs legals per problemes de verificació de dades amb l’Agència Tributària. Fonts de la Conselleria d’Empresa van insistir que tots els recursos d’aquests fons seran gastats i que estan pendents de tenir el registre de sol·licitants per acabar de polir el nombre final de beneficiaris.

Els beneficiaris d’aquesta nova tanda d’ajudes podran cobrir mitjançant aquestes els deutes i els costos fixos en què hagin incorregut entre març del 2020 i el 30 de setembre del 2021. L’import de les ajudes serà d’entre 3.000 i 200.000 euros per a beneficiaris, podrà presentar-s’hi qualsevol treballador per compte propi i empresa amb activitat a Catalunya i l’import d’aquestes ajudes finalistes el podrà destinar a pagar proveïdors, creditors financers i no financers i pagar despeses fixes no ateses com nòmines o el lloguer. Aquestes despeses no cobertes hauran d’estar no cobertes a data d’11 de novembre perquè les empreses o autònoms puguin acreditar la necessitat de les ajudes.

Una ajuda oberta a tothom

A aquesta nova convocatòria podrà apuntar-s’hi qualsevol empresa, independentment del CNAE (Codi Nacional d’Activitats Econòmiques) al qual pertanyi. Si bé en la primera convocatòria hi havia una limitació per prioritzar els sectors més damnificats, ara està obert a tots. També es podrà demanar encara que s’hagi participat en les dues tandes anteriors. Això és així perquè s’han anat flexibilitzant els requisits d’accés i l’Administració evita incórrer en un greuge.

El Govern central s’ha vist obligat a modificar aquests requisits, ja que una part important dels fons es va quedar sense repartir per les autonomies. El conseller Torrent va qualificar de «nyap» les bases del reial decret redactat pel Ministeri d’Economia.