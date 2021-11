L’Espai Gironès comptarà amb quatre locals nous en les pròximes setmanes. Es tracta del restaurant Taco Bell, la botiga de roba OK Jeans, la marca de cosmètica i cura personal Jota Premium CBD, i Doughnuts & Co, de menjar dolç. D’aquesta manera el centre comercial de Salt acollirà el primer restaurant de Taco Bell, la firma especialitzada a menjar mexicà, a les comarques gironines. Igualment OK Jeans -una botiga multimarca, en format pop-up, especialitzada en texans- també arriba a la demarcació amb l’obertura del seu primer local a la primera planta de l’Espai Gironès.

El gerent del centre comercial, Pau Jordà, es mostra molt satisfet per la incorporació de noves marques: «El fet que les marques triïn l’Espai Gironès com a primer punt d’implantació a la província de Girona ens omple de satisfacció i ens anima a seguir treballant com el primer dia».