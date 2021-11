El Baix Empordà, la Selva i la Vall d'Aran van ser les comarques on més es va contraure l'economia l'any 2020 arran de la crisi de la covid-19. En concret, el Valor Afegir Brut (VAB) de la comarca aranesa es va reduir un 23,3% en termes interanuals, mentre que la caiguda al Baix Empordà i la Selva va ser del 16% i del 15,4%, respectivament. A continuació apareixen la Cerdanya (-15,2%) i el Bages (-14,6%). Així ho indica 'l'Anuari Econòmic Comarcal BBVA', publicat aquest dijous, que identifica les comarques de muntanya i els eixos de Girona i Tarragona com els més afectats en l'àmbit econòmic per la pandèmia. Pel que fa al conjunt de Catalunya, el VAB corresponent al 2020 va caure un 11,3% respecte a l'any anterior.

En el cas de les comarques de muntanya, la caiguda del VAB va ser del 13,4%, mentre que a l'eix de Girona va ser del 13%. Pel que fa al Camp de Tarragona, el BBVA situa en el 12,6% la caiguda d'aquest indicador econòmic. L'entitat atribueix la forta reducció de l'activitat al descens dels serveis personals, així com una desacceleració en la demanda de serveis col·lectius. En regions on el pes del turisme és menor, en canvi, la caiguda de l'economia va ser menys accentuada.

Segons l'estudi, les comarques que van experimentar un menor descens del VAB van ser la Segarra, la Ribera d'Ebre i el Pallars Sobirà. En el cas de la Segarra, la caiguda va ser del 2% interanual. Si bé és la comarca que menys es contrau, l'any 2019 va ser un dels pocs territoris a Catalunya on el VAB també es va reduir. Pel que fa a la Ribera d'Ebre, la caiguda va ser del 5,3%, mentre que el Pallars Sobirà va ser del 5,7%.