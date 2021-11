El Tribunal Constitucional ha obert la porta a reclamar als tribunals els perjudicis que qualsevol ciutadà cregui haver patit per les mesures acordades durant el segon estat d’alarma, en la sentència en què l’anul·la en declarar-lo inconstitucional. La decisió, que es va avançar el 26 d’octubre passat, assenyala que encara que «no afecta per sí sola, de manera directa, els actes i les disposicions dictats» durant la vigència d’aquest estat excepcional, que es va allargar entre novembre del 2020 i maig d’aquest any, «aquesta afectació podria, arribat el cas, ser apreciada pels òrgans judicials que estiguessin coneixent o arribessin a conèixer de pretensions sobre això, sempre segons el que disposa la legislació general aplicable».