El Tribunal General de la Unió Europea (UE) va avalar ahir la multa de 2.424 milions d’euros imposada per la Comissió Europea a Google el juny del 2017 per abús de posició dominant en les recerques per internet. La decisió encara pot ser recorreguda davant el Tribunal de Justícia de la UE. Després de set anys d’investigació, la Comissió Europea va decidir el juny del 2017 que disposava de prou elements per acusar Google de posició dominant en el mercat de les recerques d’internet en afavorir el seu sistema de comparació de preus (Google Shopping) en detriment dels seus rivals. Donada la posició dominant en el mercat de les recerques de caràcter general a internet de Google –té el 90% de la quota de mercat a la majoria dels estats membres des del 2008–, la companyia pot col·locar sistemàticament en un lloc destacat el seu servei i relegar el dels rivals. Una estratègia que, segons va al·legar la Comissió Europea, va inaugurar a Alemanya i va estendre a 13 països.