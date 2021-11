L’Ajuntament de Banyoles organitza aquest matí una jornada per donar a conèixer l’economia circular a les empreses. La jornada inclourà diferents xerrades per explicar aquest nou model de producció i de consum que garanteix un creixement sostenible en el temps, com la xerrada Conceptes i oportunitats de l’economia circular per part de Sergi Torrent o la xerrada Serveis a la sostenibilitat i l’economia circular, a càrrec de Maria Lumbierres, consultora d’ACCIÓ, i Glòria Viñals, delegada d’ACCIÓ a Girona.