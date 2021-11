ACS va registrar un benefici net atribuït de 545 milions d’euros fins al setembre, fet que suposa un creixement del 24,7% respecte el mateix període de l’any passat, ja que la recuperació econòmica després del pas de la COVID-19 ha impulsat totes les àrees de negoci i, especialment, gràcies a la contribució de la seva participada Abertis, que es va anotar un fort augment en el trànsit de les autopistes.

En concret, Abertis, participada al 50% menys una acció per ACS i la resta per la italiana Atlantia, va aportar al benefici del grup presidit per Florentino Pérez fins a 96 milions d’euros més que el que va contribuir els nou primers mesos del 2020.