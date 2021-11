L’empresa de Banyoles Juncà Gelatines i Joan Agustí, enginyer tècnic industrial en electrònica industrial i tècnic superior en PRL, van ser premiats ahir en la dotzena edició dels Premis de Prevenció de Riscos Laborals d’Enginyers GI, el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona.

En la categoria d’empreses el premi se’l va endur l’empresa familiar Juncà Gelatines, creada l’any 1947 i dedicada a la fabricació de gelatina i hidrolitzats de col·lagen. Compta amb una plantilla aproximada d’uns 100 treballadors i és actualment el fabricant més gran de gelatina amb capital exclusivament nacional. El Col·legi ha volgut reconèixer així «les seves bones pràctiques, l’aposta per la formació dels treballadors, l’actualització del pla d’emergències», entre altres aspectes. El premi el va recollir Ferran Juncà i Riuró, gerent de l’empresa.

Pel que fa al guardó que es lliura amb la col·laboració de MUPITI a l’enginyer que hagi destacat per la seva labor en el camp de la prevenció de riscos laborals es va concedir a Joan Agustí, enginyer tècnic industrial en electrònica industrial i tècnic superior en PRL. Ha treballat en el vessant de fabricació i en la d’adequació de maquinària a la legislació vigent, així com les seves derivacions, com és la redacció de pericials motivades per accidents laborals i l’elaboració de Plans d’Autoprotecció. Agustí ha treballat per nombroses empreses com Grupo Zapata España, Dinox, Spie Iberica, Comexi, Motherson, Grup Padrosa, Hotel Ultonia, Escubedo, Seat, Nissan, Ports de la Generalitat, Torras Papel o Acciona.