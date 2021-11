Domun Sindicat Social ha denunciat a Inspecció de Treball que Noel imposa «dures i inacceptables» condicions als treballadors de Noel 2 i Noel Olot per anar al lavabo. Segons el sindicat, l’empresa aplica l’acord de descans de jornada per limitar el temps que tenen per fer les seves necessitats i el regula per a tots «per igual», independentment de l’edat o les circumstàncies personals. L’empresa, en canvi, defensa que respecta «escrupolosament» les «necessitats fisiològiques» dels treballadors.