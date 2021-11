L’empresa especialista en electrificació de vehicles comercials Equipmake, en col·laboració amb l’empresa arbucienca Beulas, va presentar a finals de setembre un bus elèctric d’última generació, de dues plantes i una autonomia de gairebé 500 quilòmetres. Ara, les dues companyies s’han unit amb l’operador d’autobusos més gran de Londres, Go-Ahead, per endegar les proves del vehicle, Jewel E, que es fabricarà en una nova instal·lació a Norfolk i que es provarà a la capital britànica a principis de l’any que ve. El vehicle, de zero emissions, oferirà la bateria amb capacitat més gran per a un bus elèctric de dos eixos. El cos de l’autobús el produirà Beulas, fundada l’any 1934 i amb gairebé 90 anys d’experiència en el sector.

El Jewel E és un autobús d’última generació, que estableix nous estàndards d’autonomia i eficiència i que ofereix opcions de bateria de fins a 543 kWh, la més gran en un bus d’aquestes característiques. Es tracta d’un vehicle de dues plantes i que pot fer gairebé 500 km amb una sola càrrega. El que, de fet, permetria una dia sencer de funcionament.

El projecte el van presentar Equimake i Beulas a finals de setembre i ara en una nota de premsa, Equipmake va anunciar que han arribat a un acord amb l’operador més important de busos de Londres per poder provar-lo a principis de l’any que ve a Londres.

De fet, el bus es fabricarà en una nova instal·lació a Norfolk. El xassís l’ha dissenyat específicament Equipmake Zero Emission Drivetrain (ZED) d’Agrale a Buenos Aires, Argentina, un fabricant líder de xassís de camions i autobusos establert el 1962 i el cos el produeix Beulas. L’empresa gironina va ser fundada fa 87 anys i inicialment fabricava carrosseries de fusta, encara que amb els anys s’ha especialitzat i convertit en un referent en aquest sector.

En un comunicat, Equipmake assegurava ahir que la iniciativa suposarà la creació de nous llocs de treball a la zona i jugarà un paper «clau» per ajudar al govern britànic a assolir el seu objectiu d’introduir almenys 4.000 autobusos d’emissions zero i construïts al Regne Unit l’any 2024. També preveuen que el Jewel E permeti satisfer una demanda exponencial, perquè s’espera que el mercat mundial de busos elèctric s’acceleri de 300.000 vehicles per any al milió l’any 2030.

El director general d’Equipmake, Ian Foley, assegurava que aquest vehicle integra «les últimes tecnologies de propulsió elèctrica per donar lloc a un sistema altament eficient i rendible».