La pujada del gasoil, una altra conseqüència de la crisi de les matèries primeres, afecta de ple les explotacions agrícoles, que, a més, veuen perillar les subvencions al carburant professional com a conseqüència de les polítiques energètiques i ambientals. Els agricultors han constatat un notable increment del cost del combustible a l’últim any, que oscil·la entre el 40% i el 70% segons els càlculs. L’escalada del gasoil agrícola o marítim (gasoil B, de bonificat) està en línia amb la pujada generalitzada de la gasolina o gasoil, que a l’octubre van marcar rècords anuals.

Les organitzacions agràries Asaja, COAG i UPA insisteixen en la gravetat de l’alça del gasoil perquè se suma a la factura elèctrica i a l’increment de costos d’insums com els fertilitzants. Entre l’octubre del 2020 i del 2021, el gasoil agrícola va pujar un 71% fins als 0,92 euros per litre, segons dades facilitades per COAG.

«Hi ha hagut altres moments amb pujades històriques del gasoil, hem tingut crisis anteriors, però ara crida l’atenció la gran velocitat de l’encariment dels insums, setmana rere setmana», segons va explicar el director tècnic de COAG, José Luis Miguel. Va assenyalar que, a més, preocupa la situació als mercats de futurs i de matèries primeres agrícoles de les quals Espanya és dependent -com les usades per a pinsos-.

En relació amb la directiva sobre fiscalitat energètica, se situa en la línia del Copa-Cogeca -comitè que agrupa organitzacions agràries i cooperatives comunitàries- i apunta que aquest sector «no fa servir el gasoil per gust o només per a vacances». Per això, va afegir que caldrà fer valer el paper essencial de l’activitat agrària per al subministrament d’aliments.

Cepesca està integrada a la Plataforma per a la Promoció d’Ecocombustibles, nascuda per impulsar l’ús de carburants líquids renovables i neutres en carboni com a via complementària per a la descarbonització. Però la flota opina que l’emmagatzematge de tots els combustibles alternatius que s’estan postulant (hidrogen, LNG, LPG, amoníac, metanol o etanol) necessitaria instal·lacions especials i caldria el disseny de nous vaixells específics per a cada tipus d’energia.

Avenços en renovables

Pel que fa al camp, el representant de COAG defensa que hi ha molts avenços en renovables, en el reg, en la instal·lació de panells solars per a les seves explotacions, però veu més difícil una alternativa per al combustible dels tractors.

Pel que fa als biocombustibles, recorda que Espanya és deficitària en primeres matèries com el cereal i que la seva expansió també pot provocar mundialment que per a la seva producció s’utilitzin terres que s’haurien de dedicar a l’obtenció d’aliments.

Des de Múrcia, el PP presentarà a l’Assemblea autonòmica una moció per demanar al Govern central una reducció a la meitat en el preu dels termes de potència i energia a la factura elèctrica de les empreses agrícoles i ramaderes.