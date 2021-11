Les patronals catalana, Foment del Treball; i madrilenya, CEIM, han aprofundit en la seva aliança per treure millor partit als fons europeus Next Generation. En un acte celebrat ahir a la seu de Foment a Barcelona, el seu president, Josep Sánchez Llibre, va destacar la importància de la col·laboració entre les patronals catalana i madrilenya, que des de fa uns anys han establert línies de cooperació, que com les patronals més importants d’Espanya, «poden generar sinergies entre les empreses dels dos territoris i ser motors tractors per a iniciatives amb empreses d’altres parts d’Espanya».

La col·laboració entre les dues organitzacions «permetrà aprofitar molt millor els fons europeus», va afirmar. A l’acte van intervenir el ministre de la Presidència del Govern central, Félix Bolaños, i el director general del Servei Jurídic de la Comissió Europea, Daniel Calleja, a més de Sánchez Llibre, el president de CEIM, Miguel Garrido, el rector de la UPF Oriol Amat, i de la Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, entre d’altres.

Bolaños va destacar la importància dels fons per a la recuperació i la transformació de l’economia espanyola. El ministre va apel·lar a la necessària col·laboració publico-privada i al diàleg interinstitucional per aprofitar l’oportunitat històrica que representen els fons per a la transformació i la modernització.