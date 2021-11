GM Food canvia la seva denominació social per convertir-se en Transgourmet Ibérica S.A.U. Aquest canvi és degut a la compra de la companyia per part del grup Transgourmet l’estiu passat. El canvi de totes maneres no afecta les marques, ja que segons asseguren es manté GM Food, igual que Gros Mercat, MOil i GM Food Service. Transgourmet és una empresa fundada el 2008 amb seu a Basilea i forma part del grup suís Coop. Opera a Suïssa, Alemanya, França, Àustria, Polònia, Romania, Rússia i Espanya.