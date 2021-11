Els sindicats CCOO i UGT han xocat pel preacord al qual aquest últim i la patronal del transport, Asetrans, van arribar el dijous per tirar endavant el conveni de transport fe mercaderies a la província de Girona, que porta encallat des del 2011. CCOO lamenta que UGT hagi respost positivament a les propostes de la patronal -ja que UGT compta amb majoria en la seva representació-. «Considerem que estem fallant als treballadors i que s’ha trencat la unitat dels sindicats», assegura Josep Expósito, secretari general de CCOO a Transports Municipals del Gironès. Expósito declara que el conveni preacordat és una «bestiesa» i que se segueix «perdent poder adquisitiu» -premissa que consideraven crucial-, i altres millores obtingudes en convenis anteriors. Amb tot, apunta que espera que UGT «s’ho repensi», ja que per acordar del tot el nou conveni de mercaderies cal que el sindicat ho ratifiqui en assemblea. Des d’Asetrans es mostren satisfets per aquest preacord, ja que manifesten que «no es pot normalitzar» que es porti deu anys sense conveni.

Per altra banda, CCOO i Asetrans sí que van arribar a una entesa respecte al conveni del transport de viatgers, que va ser aprovat ahir pels anys 2020-2023 a la província de Girona. Tal com apunta la patornal en un comunicat emès, dins del conveni, i durant aquest període, s’apujarà el salari en un 4% global (1,75% el 2022 i 2,25% el 2023).