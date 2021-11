Feia dos mesos que assajaven amb les «bastonades» des de les quals ja reivindicaven, mitjançant concentracions cada dilluns, a les places de 30 ciutats espanyoles, la necessitat de blindar les pensions a la Constitució, però l’última polèmica protagonitzada pel ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha vigoritzat la reivindicació i ha donat actualitat a la manifestació que la Mesa pel Blindatge de les Pensions (MERP) havia convocat a Madrid. Van acudir, segons els organitzadors, 4.000 persones procedents de tot Espanya, malgrat que a moltes ciutats n’hi havia una de pròpia, com a Barcelona, ​​a la qual es van acostar mig miler de persones, segons la Guàrdia Urbana.

En el cas de Girona, una seixantena de persones es van concentrar i manifestar per exigir que les pensions es blindin a la Constitució com un dret fonamental. La concentració es va fer a les 11 del matí a la plaça de la Independència, on els portaveus, Francisco Muñoz, Àngel T i Àngel Guevara, van explicar la situació actual i les notícies contradictòries que han aparegut darrerament als mitjans de comunicació. Encara que la protesta estava convocada inicialment per exigir el blindatge constitucional de les pensions, hi va haver diverses reclamacions. A més, van fer una crida a la «unitat» del sistema públic de pensions davant la «necessitat del blindatge», per evitar retallades o privatitzacions davant reformes de diferent signe polític. El col·lectiu de pensionistes de Girona va convocar la manifestació.

«Necessitat de protegir-les»

D’altra banda, el portaveu de MERP, Joanne Cunyat, va explicar a El Periódico que el col·lectiu es va començar a manifestar el 2018 per assegurar les pensions. De fet, destaca que la taula aglutina 400 associacions, partits i plataformes amb diferents sensibilitats sobre els anuncis de reforma del Govern de Pedro Sánchez respecte a les pensions; allò que totes comparteixen és la necessitat de protegir-les. Això explica que no hi hagi hagut una única marxa aquest dissabte. A la de Barcelona, ​​convocada per Marea Pensionista, les consignes sí que es dirigien contra la «cascada de noves retallades que, si es confirmessin, deixarien pàl·lids les de la reforma del 2013».

A la manifestació madrilenya, recolzada per més de 150 personalitats, van assistir-hi, entre d’altres, el director de cinema Fernando Colomo, el de teatre Jorge Eines, l’actriu Vicky Peña o l’escriptora Fanny Rubio, però el que resultava sorprenent és que hi hagués tants joves. Un d’ells, Juan Carlos Domínguez, de Recortes Cero, que va venir des de Còrdova, va explicar que «les pensions que perillen no són les d’ara, sinó les del futur». També cridava l’atenció que famílies senceres, des dels avis fins als nets, compartissin el recorregut i els eslògans. Durant la marxa, que va concloure amb la lectura per quatre joves d’un manifest, es van cridar diferents consignes per protegir el sistema existent.