Ara sí que ha estat l’adéu definitiu de Bankia. Amb la integració tecnològica, operativa i comercial duta a terme durant el passat cap de setmana, s’ha tancat l’absorció d’aquesta entitat per part de CaixaBank i a partir d’avui comença a operar realment com un únic banc, amb la marca de l’estrella de Miró com a ensenya. És la més recent de les integracions al sector bancari espanyol i els experts preveuen que no serà l’última: a sobre del tauler hi ha per exemple Banc Sabadell i BBVA, la unió dels quals ja es va frustrar fa un any, però com més temps durin els tipus d’interès zero més probabilitats hi ha de nous matrimonis.

El camí de la nova CaixaBank va començar el setembre de l’any passat i va agafar impuls amb la implicació directa dels dos principals accionistes de la nova entitat: El president de la fundació La Caixa i de Criteria, Isidre Fainé, i la que aleshores era vicepresidenta segona (avui primera) i ministra d’Economia, Nadia Calviño. Ho recordava el primer durant el discurs de cloenda del XXè Congrés de directius CEDE, organització que presideix, celebrat a Còrdova el 4 de novembre passat. En elogiar l’interès de la responsable principal de la política econòmica pel món de l’empresa va recordar que entre tots dos van trobar el camí per «crear el primer banc d’Espanya».

Va ser precisament l’empenta que van donar a l’operació la que va aconseguir consolidar-la i que la ratifiquessin les juntes d’accionistes fins a començar el desembarcament a finals de març, amb un 30,012% de la fundació La Caixa, a través de Criteria; i de l’Estat, a través del FROB, amb el 16,117%, amb José Ignacio Goirigozarri (Bankia) com a president i Gonzalo Gortázar (CaixaBank) com a primer executiu.

Ara com ara, l’Estat només ha recuperat 346 milions dels 24.069 que va injectar per al rescat de Bankia. La xifra només millorarà en la mesura que augmenti el valor a la borsa de l’entitat quan el sector públic decideixi vendre la seva participació, per a la qual cosa s’ha donat de termini fins al desembre del 2023.

Segons CaixaBank, la integració tecnològica, que ha estat més ràpida del previst, marca un moment «fonamental en tot procés de fusió, ja que suposa unir sota un únic sistema tota la informació comercial i tots els canals operatius de les entitats». Després de finalitzar aquest procés, que va estar precedit per una reducció de plantilla de 6.452 persones, l’ERO més important del sector bancari espanyol, no hi haurà diferències en l’oferta comercial i en la capacitat operativa. Totes les oficines oferiran el mateix catàleg de productes i serveis i treballaran amb la mateixa plataforma tecnològica. Així mateix, tots els clients, independentment que el banc fos CaixaBank o Bankia, tenen la mateixa oferta a través dels mateixos canals digitals. És l’adéu definitiu a Bankia, una marca que suma diverses entitats d’estalvis encapçalades per Caja Madrid, que amb prou feines ha viscut una dècada.

La previsió era transmetre el cap de setmana la informació de 7,6 milions de clients actius de Bankia amb un volum de 10,4 PetaBytes, que equival a 45 vegades la capacitat emmagatzemada a Spotify o al pes de 1.800 milions de cançons en format mp3 d´alta qualitat. En total, són 2.500 milions de documents digitalitzats (DNI, contractes, entre d’altres) que, estesos en paper, ocuparien més de 20.000 camps de futbol.

En finalitzar la fase de migració, tant el web de Bankia, www.bankia.es, com la seva aplicació de banca mòbil s’han redirigit al web comercial de CaixaBank, www.caixabank.es, i a les aplicacions CaixaBankNow i Imagin.

Comissions

Els números de compte canvien i desapareix l’IBAN corresponent a Bankia, però el client no ha hagut de fer cap gestió. Els clients vinculats de Bankia passen a beneficiar-se del programa Dia a dia de CaixaBank, que ofereix de forma gratuïta l’operativa i els serveis més habituals. Per a beneficiar-se’n, n’hi ha prou de complir uns requisits bàsics de vinculació: tenir domiciliats els ingressos i tres rebuts o fer tres pagaments amb targeta de crèdit al trimestre. En total, més de 13,6 milions de clients tindran de franc les seves operacions més usuals amb el banc. El banc va destacar que tres de cada quatre clients estaran exempts de comissions per l’operativa i els serveis més habituals.

Els clients de Bankia adscrits al programa «Per ser tu» passen a integrar-se a «Dia a dia» de CaixaBank, que ofereix de forma gratuïta l’operativa i els serveis bancaris més habituals amb l’únic requisit de la vinculació del client. Pel que fa als clients de Bankia que no estiguin vinculats i decideixin mantenir la targeta de dèbit, passaran a pagar 36 euros anuals a partir del proper 1 de gener de 2022, davant els 28 euros que pagaven amb anterioritat.