Els comerciants catalans esperen tenir un bon Black Friday aquest any i, enfront de «l’alarmisme» que hi ha, no preveuen falta de subministraments ni per a aquesta data ni per a la campanya de Nadal, tot i que hi haurà menys descomptes i alguns articles registraran pujades de preu.

Els experts consultats per EFE coincideixen a dir que no faltaran productes a les botigues, tot i que pot ocórrer, com a passa cada any, que s’esgotin els articles estrelles o que hi hagi algun model concret, sobretot de telefonia mòbil, que no es trobi.

El president de la Unió d’Eixos Comercials i Turístics Barcelona Oberta, Gabriel Jené, es va mostrar optimista i creu que aquest any el Black Friday, que se celebra el proper 26 de novembre, serà «l’explosió d’una sortida d’aquesta situació continguda i de crisi». La falta de restriccions en el comerç i l’estalvi acumulat durant la pandèmia porten a Jené a pensar que se superaran clarament les xifres de 2020.