La compravenda d'habitatges segueix a l'alça a Girona i el creixement interanual del mes de setembre la col·loca en la segona província catalana on més han augmentat les operacions respecte del setembre del 2020. Segons les últimes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), al mes de setembre es van registrar 1.258 compravendes, un 56,2% més que el mateix mes del 2020. Un creixement molt significatiu que se situa en el segon més ampli a Catalunya, només per darrere de la província de Barcelona (58%), i amb Tarragona (43,27%) i Lleida (41,35%) a la cua. No és cap novetat la recuperació que aquest sector està experimentant en els darrers mesos, deixant noves xifres rècord aquest setembre, quan s'ha registrat el millor mes des del gener del 2008 i el millor mes de setembre des del 2007 (data màxima en els registres de l'INE).

Des de principi d'any s'han registrat 9.338 operacions de compravenda, un 40,86% més que el 2020 i un 11,27% més que el 2019, quan durant el mateix mes se'n comptabilitzaven 8.392. Del total establert en el novè mes del 2021, la gran majoria són de segona mà (80,76%), mentre que el restant són habitatges nous. Per altra banda, el 2,06% corresponen a habitatges protegits, mentre que el 97,93% fan referència a habitatges lliures.

El creixement en la compravenda també es reflecteix a Catalunya, on es manté a l’alça per setè mes consecutiu. Durant el setembre es van tancar 8.396 operacions, un 54,4% més en termes interanuals. Es tracta del setè mes consecutiu en què la compravenda d'habitatges puja a la comunitat autònoma. De fet, segons ACN, Catalunya és la quarta comunitat de l'Estat on més s'incrementa el nombre de compravendes d'habitatge, superada només per Navarra (+68,3%), el País Basc (+55,9%) i Andalusia (+54,9%).

Al conjunt d'Espanya, el nombre d'operacions al setembre va ser de 53.410, un 40,6% més que l'any passat, la xifra més alta des de fa 13 anys (des d'abril del 2008). El sector immobiliari adverteix que l'actual situació d'incertesa i elevada taxa d'estalvi de les famílies està impulsant a la compra d'habitatges a Espanya. També asseguren que els actuals preus estan al voltant d'un 30% per sota dels màxims històrics, i per això existeix un cert recorregut a la revalorització. L’elevada inflació, unida al fre en la construcció de nous habitatges, la menor disponibilitat d'oferta de segona mà i els baixos tipus d'interès, estan empenyent als inversors cap al sector immobiliari, tornant a convertir-lo en un actiu refugi.