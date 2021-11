El Govern i els sindicats van tancar ahir un acord per apujar les cotitzacions socials dels treballadors i costejar així les futures pensions. La patronal, per la seva part, es va desmarcar del pacte i va donar el seu segon gran «no» al Govern en l’últim mes i mig, després del rebuig a donar suport a la pujada del salari mínim de 950 a 965 euros per enguany. El Ministeri de Seguretat Social i les centrals van continuar llimant detalls i van acabar per concloure les converses poc després de les sis de la tarda. Les cotitzacions finalment pujaran 0,6 punts durant 10 anys, a partir de l’any que ve i fins al 2032. La CEOE es queda fora d’aquesta part de l’acord per substituir el factor de sostenibilitat aprovat -que mai va arribar a implementar-se- pel PP. Des de Seguretat Social donen per tancades les converses amb ells, a conseqüència d’un gir de guió i una trucada a última hora. En tot cas i en tant que la reforma de les pensions haurà de passar pel procés d’esmenes al Congrés, sempre quedaria aquesta oportunitat per ampliar l’acord. Encara que, avui dia, no sembla una opció plausible.

Els empresaris no van estar conformes des del primer moment a assumir un augment dels costos laborals. El plantejament de l'actual Govern era apuntalar el sistema públic de pensions per la via de majors ingressos, no per la via de reduir la despesa com va plantejar el PP. L'última proposta d'Escrivá contemplava un augment de les cotitzacions socials en 0,6 punts entre el 2023 i el 2032. I, en l'última reunió, la Seguretat Social va posar damunt de la taula tres opcions per repartir entre empresaris i treballadors aquest increment de costos; segons explicaven ahir fonts del diàleg social. Una opció contemplava un repartiment equitatiu, tres dècimes per empresa i tres dècimes per treballadors. Una altra era de quatre dècimes per l'empresa i dues per als treballadors. I la tercera era de cinc dècimes per a l'empresa i una per als treballadors.

Aquest augment dels ingressos busca alimentar una guardiola de les pensions per esmorteir el progressiu augment de la despesa pública en la nòmina de pensions quan gradualment es vagi jubilant la generació del baby boom. L'objectiu és recaptar uns 2.600 milions d'euros anuals, que, sumat als ingressos financers que pogués generar la gestió d'aquest fons, podria deixar una xifra final d'uns 41.000 milions d'euros; segons fonts del diàleg social.

El «no» de la patronal a Escrivá

El principal argument que públicament addueixen els empresaris per no recolzar aquesta part de la reforma d’Escrivá és l’econòmic. De la mateixa manera que fa mes i mig es van oposar a recolzar un increment de 15 euros del salari mínim interprofessional, ahir van dir que no a assumir part d’un augment de les cotitzacions socials dels treballadors. Aplicar l’última proposta d’Escrivá a un empleat que cobra 1.000 euros bruts, es tradueix en un augment del cost laboral d’una mica menys de 5 euros. Si el treballador cobra 2.000 euros bruts, l’increment frega els 9 euros.

Segons els empresaris això pot anar en detriment de les perspectives de creixement macroeconòmic. Consideren que si les empreses paguen aquests 9 euros més de mitjana al mes tindran menys marge per créixer. «No és el moment d’augmentar els costos empresarials i posar en risc la recuperació en erosionar la productivitat i la competitivitat de les empreses», afirmava ahir la patronal. Més enllà dels costos, un altre motiu que addueixen els empresaris per justificar el seu «no» a Escrivá és com es distribueixen a escala intergeneracional aquests costos. «La proposta de l’Executiu té poc d’intergeneracional, ja que carrega tots els esforços sobre els treballadors actuals i futurs, especialment sobre els joves», va manifestar la CEOE. Els motius que addueix la patronal per argumentar la seva negació a l’última proposta d’Escrivá són únicament econòmics. El president de la CEOE, Antonio Garamendi, repeteix habitualment en els seus discursos i defensa l’autonomia de la patronal per defensar els interessos dels empresaris. Al marge de les disputes polítiques i de partits que puguin enredar els debats econòmics. L’actual negociació de les pensions no n’és una excepció, especialment en l’actual punt.

El que proposa Escrivá és una esmena frontal i directa a la reforma aprovada pel PP el 2013. Els populars van apostar per apuntalar la viabilitat del sistema de pensions per la via de la despesa. És a dir, preveien que l’Estat hauria de gastar més quan es retirin els baby boomers i, per evitar-ho, van plantejar que els futurs pensionistes cobressin menys. Fins ara, el Govern PSOE-Unides Podem va plantejar no retallar les pensions i habilitar mecanismes per ingressar més diners. Un canvi de paradigma que, si es comptés amb el recolzament de la CEOE, no seria ben vist pel PP. Perquè seria recolzar el contrari del que van defensar.